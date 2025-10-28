İSTANBUL (AA) - KidZania İstanbul, 8-16 Kasım'da çocuklar için 'Bilim Şenliği' düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Bilim Şenliği' ile çocuklar hem eğlenirken öğrenecekleri hem de kendi meraklarının peşinden gidebilecekleri bir tatil geçirecek.

KidZania İstanbul, ara tatilde 1-14 yaş arasındaki çocukları ve ailelerini misafir etmeye hazırlanıyor. Çocuklar 10 bin metrekarelik alanın her köşesinde farklı bir deneyim ile karşılaşacak ve birbirinden farklı pek çok rolü deneyimleme fırsatı bulacak.

Bilim Şenliği ile çocuklar bilimi eğlenceli şekilde deneyimlerken, şenlik kapsamında KidZania Radyo ve KidZania Gazetesi de özel içerikleriyle çocukları bilimin renkli dünyasına davet edecek. Radyo yayınında çocuklar, bilimin günlük yaşamla ilişkisini anlatan programlara katılırken, gazete aktivitesinde bilimle ilgili merak edilen sorulara cevap arayacak.

KidZania İstanbul'da bulunan Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenecek 'Bilim Quiz' etkinliği ise çocukları eğlenceli bir bilgi yarışması ile tanıştıracak. Her gün düzenlenecek yarışmada, beşer kişilik iki grup, toplam 10 bilim sorusuna yanıt arayacak. En çok doğru cevabı veren ekip, sürpriz ödülün sahibi olacak.

Hafta boyunca düzenlenecek atölyeler, çocukların hayal gücünü ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine destek olacak. Sanat Atölyesi'nde çocuklar güneş sistemindeki gezegenleri renklendirerek, uzayın merak uyandıran yönlerini yakından tanıyacak. Kuyumcu aktivitesinde de çocuklar, keçeden bilim temalı anahtarlıklar tasarlayarak el becerilerini yaratıcılıkla birleştirecek.

Ayrıca her gün yapılacak çekilişlerde ziyaretçiler sürpriz hediyeler kazanacak, 10-14 Kasım'da Erbulak Evi ile düzenlenecek Büyükler ve Küçükler El Ele Drama etkinliğinde de küçük ve büyükler birlikte sahne alacak.

- KidZania App'e özel fırsatlar

Ebeveynler, ziyaretlerinden önce KidZania İstanbul App uygulamasından aktivitelerin hangi yaş aralıklarına uygun olduğunu görebilirken, şehir haritasını da inceleyebilecek. Ayrıca ebeveynler, ziyaretleri esnasında çocuklarının hangi aktivitede olduklarını uygulama sayesinde anlık olarak takip edebilecek.

KidZania girişinde takılan RFID bileklikler üzerinden çocuklarına harçlık yükleyebilen ebeveynler, ek olarak ücretsiz otopark, çay ve kahve ikramı gibi uygulamaya özel avantajlardan faydalanabilecek ve lira puan kazanabilecek.

Uygulama kullanıcıları, KidZania ziyaretlerinin akşamında çocukların katıldığı meslek aktivitelerini ve deneyimlerin onlara kazandırdıklarını içeren e-posta alacak.

KidZania İstanbul'un girişinde bulunan kişisel eşyaların bırakılabileceği emanet dolapları sayesinde rahat hareket imkanını yakalayabilecek ebeveynler, 7 yaş ve üstü çocuklarını isterlerse KidZania İstanbul'da bırakıp AVM'ye geçebilecek. Deneyimli ve eğitimli personeller tarafından verilen KidZitter hizmeti ile 5-6 yaş çocuklar da güvenle bırakabilecek.