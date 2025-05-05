Kırmızı Kalem Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan kitap, Türkiye tarihine damga vurmuş olaylardan ilham alan ve ustalıkla kurgulanmış altı farklı öyküyü bir araya getiriyor. Eser, otantik atmosferi ve nostaljik yolculuk vadederken, okuru gerçek dönemler ve karakterlerden izler taşıyan, tarihsel yönü güçlü sürükleyici öykülerle buluşturuyor.

"Kilitli Hatıralar", kendine özgü dili ve anlatımıyla tarihi olaylara benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Sürprizlerle dolu ve düşündüren öyküleriyle okurlardan tam not almayı başaran kitap, yayımlandığı andan itibaren dijital satış platformlarında kısa sürede çok satanlar listesinde yer aldı. Yaratıcı kurgusuyla öne çıkan bu eser, gördüğü yoğun ilgi sonucunda yazar Hüseyin Karagöz’e sinema uyarlaması için de teklifler getirdi.

Kilitli Hatıralar, edebiyat severlerin ilgisini çekmeye devam ederken, sinemaya uyarlanma ihtimali sayesinde edebiyat dünyasındaki sesini daha da yükseltmeye hazırlanıyor.

Karagöz’ün ifadesiyle her bir hikâye, İstanbul’un farklı zaman dilimlerinde geçen, gerçek yaşam kesitlerini ve unutulmaz karakterleri merkezine alıyor. "Lebon’da Her Şey Yolunda" öyküsünde 1850’lerin İstiklal Caddesi ve Vallaury Pastanesi’ne, "Şem-i Aşk"ta Boğaz’da lale yetiştiren Afrikalı bir hadımağanın hayatına, "İki Yabancı"da İngiliz İşgali öncesi İstanbul’a, "Küle Yazılan"da Büyük Tatavla Yangını’na, "Ben Mübeccel Değilim"de Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kültür-sanat ortamına ışık tutuluyor. Son öyküde ise 1972 yılına giderek, Ertem Eğilmez’in klasikleşmiş filmi Tatlı Dillim’in Ferit karakterine yeni bir bakış açısı kazandırmış.