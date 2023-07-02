Bişkek

Rus asıllı teknoloji girişimcisi Aleksey Gubarev tarafından hazırlanan Uluslararası MadWay Ralli Projesi'ne, çeşitli ülkelerden girişimciler "Çılgın Max: Öfkeli Yollar" filmindeki tarz arabaları ile katıldı.

Birbirinden farklı model dört tekerlekli arabalar, tarz ve tasarımlarıyla dikkati çekti.

Ralliye katılanlar, arabaları ile Moğolistan ve Rusya'nın Baykal ile Altay Bölgeleri'ndeki zorlu yolları aşarak, Kırgızistan'ın kuzeyindeki Bişkek, Tokmok, Kemin ve Karakol şehirleri, Issık Göl ve Narın bölgelerinin zorlu bölümlerini geçti.

Ralliye katılan sürücüler, Kırgızistan'ın Narın Bölgesi'nde uzun yıllardır kullanılmayan yaklaşık 200 kilometrelik yolu taşlardan temizledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Uluslararası MadWay Ralli Projesi'ne katılan sürücüler ile görüştü.

Araçlardan birini kullanan Caparov, sürücülere Kırgızistan'ın turizm potansiyelini dünyaya tanıttıkları için teşekkür etti.

Ralli organizatörü Gubarev, yaptığı açıklamada, MadWay Ralli'nin bir yarıştan ibaret olmadığını belirterek, "Kırgızistan halkının misafirperverliğine şükranlarımızı iletiyoruz. Bu güzel ülkeye ilk seyahatimiz unutulmazdı. Güzel manzaralar, kültür ve insanların samimi karşılamaları bizi hayran bıraktı. Ralliyi burada düzenleme fırsatı verildiği için onur duyuyoruz ve ülkenin büyüyen turizmine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Kırgızistan'da 24 Haziran'da başlayan MadWay Ralli, tatil merkezi Issık Göl'ün kıyı şehri Çolpon-Ata hipodromunda düzenlenen müzik festivali ile tamamlandı.

AA