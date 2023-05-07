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Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçta bulunan işçiler M.A.B. (25), İ.Ö. (37), M.G. (24), E.B. (42), Ö.K. (24). ve G.B. (18), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir süre sürüklenen araç, dere üzerindeki köprüye takılarak durdu.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, sağanak sonrası oluşan sel e kapılarak yol kenarındaki dereye düştü.

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