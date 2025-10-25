Kırım davasının yılmaz savunucusu, Kırım Türkleri Lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu ve eşi Safinaz Kırımoğlu’nun büyük oğlu Eldar Ebubekir, son yolculuğuna uğurlandı.

HABER: M. KEMAL SALLI

Kırım davasının yılmaz savunucusu, Kırım Türkleri Lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu ve eşi Safinaz Kırımoğlu'nun büyük oğlu Eldar Ebubekir, İstanbul'da, uzun zamandır muzdarip olduğu hastalık nedeniyle tedavi görmekte olduğu hastanede perşembe günü vefat etmişti.

Kırımoğlu ailesinin kıymetli evladı Eldar Ebubekir, Cumartesi günü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde (Altunizade-Üsküdar) öğle namazı sonrasında, geniş bir katılımla kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeniçağrı yazı ailesi olarak, Kırım davasının efsane lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu'na ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Kıymetli evlatları Eldar Ebubekir'e Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun.