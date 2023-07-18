Kırıkkale

İki erkek çocuk sahibi Sezgin çifti, 2016 yılında koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Bir süre sonra başvuruları kabul edilen Sezgin çifti, Mira'yı 6 aylıkken kucaklarına aldı.

Dilek Sezgin, bir kız çocuğu sahibi olmayı çok istediklerini, ortak kararla bu yola girdiklerini söyledi.

Kızları Mira'nın 2017 yılı şubat ayında hayatlarına girdiğini anlatan Sezgin, şöyle konuştu:

"Mira'yı aldığımızda 6 ay 10 günlüktü. İki erkekten sonra kız çocuğu muhteşem oldu. Bizim için çok keyifli ve güzel bir süreç. Hep 'iyi ki kız anne ve babası olduk' diyoruz. Mira'nın bize kattığı çok şey var, kızımızla çok mutluyuz. Bu aynı zamanda bizim için sosyal sorumluluk projesi oldu. Birçok insanın da koruyucu aile olmasına vesile olduk. İnsanlar yaşantımıza baktıkça bizi örnek aldı. Çünkü biz bunu çok keyifli yaşadığımız ve mutu olduğumuz için 'Doğurmadığınız çocukla mutlu olabiliyor musunuz? Size ait olmayan bir şeyin size kattıkları çok hoşumuza gidiyor. Yaşantınızda nasıl değişiklikler oldu?' gibi tepkiler aldık."

"Çocuğumuzun bizi büyüttüğünü görüyoruz"

Cinsiyet farkından ziyade insanların hayatına bir çocuk girdiğinde ailenin adeta yenilendiğine dikkati çeken Sezgin, şöyle devam etti:

"Mira gerçekten bizi yeniledi. Çünkü orta yaşın üzerindeyiz. Yaşantımız insanların çok hoşuna gitti. Çünkü biz torun sahibi olacağımız yaşlarda evlat sahibi olduk. Kızımız şu anda 7 yaşına girdi. Anne kız, baba kız biz bir aileyiz. Bizde öz ve üvey diye bir kavram yok. İki oğlumuz ve bir kızımız var. Erkek çocuklarımız da çok heyecanlandı. 'Bu kadar güzel bir şey olabileceğini beklemiyorduk' dediler. Erkek çocuğun gözünde kız kardeş gerçekten çok farklıymış. Mira bize bu duyguları yaşattı. Mira'dan bazen öyle sorularla karşılaşıyorum ki tıkanıp kalıyoruz. 'Anne, biz dünyanın en güzel ailesiyiz, üzülmeyin tamam mı?' diye cümleler çıktığında cevap veremiyoruz. Çocuğumuzun bizi büyüttüğünü görüyoruz."

"Kızımız olmadığı için özlemimiz vardı"

Baba Mehmet Sezgin de Mira'nın evlatları olduğunu, kendisini emanet almadıklarını ve ömür boyu çocukları olacağını ifade etti.

Allah nasip ettiği takdirde Mira'ya iyi bir eğitim aldırıp, topluma faydalı bir insan olarak yetiştirmek istediklerini anlatan Sezgin, şunları kaydetti:

"Bir anne ve baba evladına nasıl davranıyorsa biz de bu şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Bizim için çok keyifli bir süreç. Erkek çocuklarımızın biri 32, diğeri 30 yaşında. Kızımız olmadığı için özlemimiz vardı. Rabbim nasip etti, Mira ile bu özlemi giderdik. Evlat hasreti çeken bütün ailelere tavsiye ediyorum. Öğretmen olduğum için sosyal hizmetlerden okula gelen öğrencilerle de çok ilgileniyordum. Sonra bizim de böyle bir düşüncemiz oldu ve Allah nasip etti, sonra Mira hayatımıza girdi. Gerçekten çok mutluyuz. Kız çocuğu babası, ailesi olmak çok farklı bir duygu."

AA