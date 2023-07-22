Türkiye’deki göçmenlerin bulaşıcı hastalıklar açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyleyen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener: “Bu kişilerin ciddi kesimi kayıtsız olduğu için çocukluk çağı hastalıkları aşılarının yapılmama durumu var. Türkiye'nin yıllık nüfus artışı belli. Aile hekimliği çocukluk çağı aşılarının yüzde 90'ını yapıyor. Kızamıktaki kıpırdanma eğer Türk nüfusta aşıdan kaçanlara yan sıra ülkenin genelindeki yaygın kızamık kümelenmesi salgına dönebilir" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de 2023'ün ilk 4 ayında 1440 kızamık vakası görüldü. Hızla artan nüfus artışı vaka sayılarını da hızla arttırıyor. Prof. Dr. Şener“Hastalığın kümelenmesi ya da olgu sayılarının artmasını önlemenin tek yolu aşıdır. Bir toplumda bağışıklık oranı yüzde 96'nın altına düştüğünde kızamık virüsünde kıpırdanma başlar. Bu doğal bir süreçtir. 1990'lı yılların sonlarında ve 2000'li yılların ortalarında bu durum yaşanmıştı. Kızamık deyip geçmeyin, aynı zamanda ölümcül bir hastalıktır. Aşılanmamış kişiler kızamık geçirdiğinde yoğun bakıma yatma riski vardır. Ayrıca ilerleyici nörolojik bir hastalığa maruz kalabilir. Hatta ömür boyu bu hastalıkla birlikte yaşayabilir" dedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN