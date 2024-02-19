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Vujasanin, binlerce kayıp kişinin, aileleriyle iletişim kurmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

ICRC'nin Merkezi İzleme Ajansı Bürosu Başkanı Dusan Vujasanin, ailelerin, kayıp yakınlarının başına ne geldiğini bilmeye haklarının bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada, kayıp kişilerin akıbetini açıklığa kavuşturmak için çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtilen açıklamada, bu kayıp kişilerin esir alındıkları, öldürüldükleri veya evlerinden ayrıldıkları bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), savaş sebebiyle kaybolan kişilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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