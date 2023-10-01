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KKTC Başbakanı Üstel de yayımladığı mesajında, "Bugün sabah saatlerinde ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, mesajında, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bu sabah meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısının önünde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ayrı ayrı mesaj yayımladı.

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