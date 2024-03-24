Ankara

KOSGEB'in 2024-2028 Yılı Stratejik Planı'ndan yaptığı derlemeye göre Başkanlık, KOBİ ve girişimleri yenilikçi, rekabetçi, ikiz dönüşüm ve ihracat odaklı bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir bir ekonomik gelecek inşa etmek misyonuyla çalışıyor.

Dört amaç, 16 hedef ve 44 performans göstergesinden oluşan plan kapsamında girişimcilik ekosistemini güçlendirilecek, yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimcilik yaygınlaştırılacak, bölgelere ve teknoloji düzeylerine göre girişimcilik destekleri verilecek.

Odak alanlarda kuruluşu desteklenen işletme sayısının planın ilk yılında 21 bin 500, 2028'de 23 bin 500 olması bekleniyor.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde desteklenen işletme sayısının da bu yıl 2 bin 150, 2028'de 2 bin 350 olması hedefleniyor.

Plan döneminde girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerileri geliştirilecek. Bu kapsamda girişimcilik belgesi almaya hak kazanan kişi sayısının bu yıl 114 bin, 2028'de 120 bin olacağı öngörülüyor.

TEKMER'lerin sayısı artırılacak

Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) mekanizmaları güçlendirilecek. KOSGEB tarafından 2024'te 34, 2028'e kadar ise 80 TEKMER'in kuruluşunun desteklenmesi hedefleniyor. TEKMER'lerde bu yıl 759, plan sonunda ise 4 bin 449 teknogirişimin kurulması öngörülüyor.

KOSGEB, girişimciliğin özel hedef gruplarında yaygınlaştırılması sağlamak için de çalışmalar yürütecek. Bu çerçevede 2024'te 8 bin 250, 2028'de ise 9 bin kadın girişimcinin desteklenmesi planlanıyor. Bu yıl 11 bin 250, 2025'te 11 bin 500, 2028'de ise 12 bin genç girişimcinin de işletme kurmaları için destek verilecek.

Plan döneminde girişimcilik destekleri içinde kadın girişimcilerin payının da yükseltilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda bu yıl yüzde 26,5 olması beklenen oranın, 2028'de yüzde 27,5'e ulaştırılması amaçlanıyor.

Başkanlık, genç girişimcilerin girişimcilik destekleri içinden aldığı payı da yükseltmeyi planlıyor. Söz konusu payın 2024'te yüzde 41,5, plan dönemi sonunda ise 42,5 olması hedefleniyor.

KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak

KOBİ'lerin kurumsal kapasiteleri geliştirilerek, rekabetçilikleri de bu dönemde güçlendirilecek. Bu kapsamda imalat sanayisinin güçlendirilmesine öncelik verilecek. Desteklerde orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyli sektörlere ayrılan pay artırılacak, öncelikle geri ödemeli destekler tercih edilecek.

KOSGEB, bu yıl 51 bin, 2025'te 52 bin, 2028'de ise 55 bin işletmeye destek vermeyi öngörüyor. Destekler içinde imalat sanayisinin payını da artırmayı planlayan Başkanlık, bu yıl söz konusu oranı yüzde 71'den yüzde 73'e 2028'de ise yüzde 78'e ulaştırmayı amaçlıyor.

Destekler içinde orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyli sektörlerin payı da bu yıl yüzde 25'e, 2025'te yüzde 26'ya ve 2028'de ise yüzde 30'a yükseltilecek. Anılan destekler içinde geri ödemeli olanların payının da plan sonunda yüzde 80'e ulaştırılması hedefleniyor.

Plan döneminde KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak, alternatif ve yenilikçi finansman yöntemleri yaygınlaştırılacak, ölçeklerini büyütmelerine destek verilecek. Finansman destekleri kapsamında desteklenen işletme sayısının bu yıl 2 bin 400'e 2028'de 3 bin 550'e ulaştırılması bekleniyor.

KOBİ'lerin ölçek büyütmelerine de odaklanılacak. Bu kapsamda kapasite geliştirme desteği sağlanan işletme sayısının 2024'te 2 bin 150'ye, 2028'de ise 2 bin 350'ye yükseltilmesi bekleniyor.

KOBİ'lerde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla da destek verecek olan KOSGEB, bu çerçevede 2024'te 250, 2025'te 290, 2028'de ise 410 işletmeye "yeşil dönüşüm" konusunda destek sağlayacak.

Dijital olgunluk seviyesi ölçülen ve dijital dönüşüm konusunda yol haritası hazırlanan işletme sayısının bu yıl 1200'e, plan sonunda 1890'a ulaştırılması planlanıyor.