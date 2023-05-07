Kocaeli

Kocaeli'de geçen ay hizmete başlayan 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi, bölgenin "sağlık üssü" olma yolunda ilerliyor.

İzmit Cephanelik mevkisinde 368 bin 668 metrekare alanda inşa edilen ve bünyesinde 6 farklı hastane bulunan Kocaeli Şehir Hastanesinin acil servis birimleri ile bazı poliklinikler, 3 Nisan'dan bu yana hasta kabul ediyor.

Kocaeli tarihindeki "en büyük sağlık yatırımı" olan ve çevre illerden de vatandaşlara hizmet verilen hastanede, polikliniklerde bakılan günlük hasta sayısı 6 bini geçti.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Şehir Hastanesinin 3 Nisan'dan bu yana vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Pehlevan, 288 bin metrekare kapalı alanı bulunan yapının genel hastane, kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi, kalp damar cerrahi hastanesi, onkoloji hastanesi, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinden oluştuğunu kaydetti.

Hastanede 188 yoğun bakım yatağının bulunduğunu belirten Pehlevan, şöyle devam etti:

"İlimizin hem deprem bölgesi hem de İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olması, sanayinin yoğun olduğu bir bölge olması nedeniyle hastanemiz projelendirilirken bunlara dikkat edildi. 1 aydır açık olmasına rağmen hastalarımızın yoğun bir talebiyle karşı karşıyayız. Doluluk oranımız yüzde 50'lileri geçti. Günlük poliklinik sayımız 6 binlerin üzerinde olmaya başladı. Hastalarımız son derece memnum. Ekibimiz, sağlık personelimiz ve tüm personelimiz motive. Süreç içinde çıkan ya da çıkabilecek sorunları önceden öngörerek müdahale etmeye çalışıyoruz."

Pehlevan, bunların dışında oksijen tedarik merkezi, tüp bebek merkezi, organ nakli merkezi, yanık merkezinin hizmete alınacağını dile getirerek, Kocaeli Şehir Hastanesinin bu merkezlerin de açılmasıyla komple bir entegre sağlık tesisi haline geleceğini kaydetti.

Hastanenin, kamu hastaneleri arasında Kocaeli'de PET-CT (hastalık tanısında tıbbi görüntüleme yöntemi) çekilen tek hastane olduğunu ifade eden Pehlevan, "Dolayısıyla teknolojik ve fiziksel altyapı ile nitelikli personel açısından iyi bir noktadayız. Tabii bunu gittikçe daha üst seviyelere taşıyacağız." dedi.

Pehlevan, hastanede 2 binin üzerinde sağlık personelinin çalıştığını, hizmet alım kapsamında 1000'in üzerinde personelin istihdam edildiğini, personel sayısının ihtiyaca göre artacağını anlattı.

1069 deprem izolatörü bulunuyor

Büyük ölçekli bir hastanenin kente kazandırıldığına işaret eden Pehlevan, "Ulaşımda şu ana kadar büyük bir sorun yaşamadık. Büyükşehir Belediyemizle entegre çalışıyoruz, ulaşım ve otopark sıkıntımız yok. Vatandaşlardan geri dönüşler çok olumlu. Çoğu ana branşta 24 saat doktor var. İleride öngördüğümüz şey şu; hastayı çok elzem olmadığı sürece tedavi açısından başka bir yere sevk etmeyi ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Pehlevan, kentte şehir hastanesinin açılması nedeniyle kapanan hastane olmadığını vurgulayarak, "Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Alikahya yerleşkesinde bulunan kadın doğum hastanesini, buradaki olanaklar daha iyi olduğu için tamamen buraya taşıdık. Onun dışında Derince'deki hastane hizmete devam ediyor. Kocaeli Devlet Hastanesi devam ediyor, Seka Devlet Hastanesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çevre illerden de hastaların geldiğini belirten Pehlevan, "Nitelikli sağlık hizmeti, ileri derecede sağlık hizmeti alması gereken hastalarımızın ilk başvurduğu yer burası." dedi.

Pehlevan, hastanenin zeminin çok sağlam olduğuna değinerek, 1069 deprem izolatörü bulunan binada deprem koşullarında da sağlık hizmetinin aksamadan devam edeceğini sözlerine ekledi.

Hastalar memnun

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden hastaneye gelen Mehmet Nuri Aydemir (58) ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gerçekten bir şaheser." dedi.

Geçirdiği ameliyatın ardından kadın hastalıkları servisinde yatan Sadiver Yaşar (67) da "Çok güzel, memnunuz. Personel mükemmel. Yemeği, bakımı, hepsinden memnunuz." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Enfeksiyon servisinde tedavisi süren Hatice Şen (49) ise "Çok memnun olduk. Çok ilgileniyorlar. Hastaneyi çok güzel yapmışlar." ifadesini kullandı.

AA