Kocaeli

Geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Kocaelispor, yükseldiği Trendyol 1. Lig'de başarılı olmayı hedefliyor.

Kulüp Başkanı Engin Koyun, sezona en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, fikstürün avantaj ya da dezavantajı bulunmadığını, takımın iyi olmasının daha önemli olduğunu söyledi.



Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Güzel bir sezon geçeceğini düşündüğünü ifade eden Koyun, ligde kent takımlarının bulunduğunu ve herkesin iyi kadro kurmak için çalıştığını kaydetti.

Koyun, Afyonkarahisar kampı sonrasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın vereceği rapor doğrultusunda kadro ve transfer durumunun şekilleneceğini dile getirerek, ihtiyaç duyulan mevkiler olursa buna yönelik çalışma yapacaklarını anlattı.

Bu sene olmasa bile seneye takımın Süper Lig'e çıkıp orada kalıcı olmayı hedeflediğini aktaran Koyun, kulüpte kurumsallaşma ve mali disiplin anlamında güzel işler yapıldığını anlattı.

Koyun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde tesislerle ilgili çalışma yapıldığına değinerek, "Bunların tamamının bitmesiyle Kocaelispor'un Süper Lig'de olduğu gün, takımın başarılı ve kalıcı olacağını düşünüyorum. Kısa zamanda Süper Lig'e çıkan, altyapısı ve camia takımı olmayan ya da mali disiplinden ödün veren takımların birçoğu hızlı şekilde geri döndü. Bu acıyı, bu şehre ve taraftara yaşatmaya hakkımız yok. Aklıselim ve ortak akılla hareket ediyoruz. İyi bir kadro kuruyoruz. Planlamamızı yapıyoruz." diye konuştu.

Ligin uzun soluklu bir süreç olduğuna işaret eden Koyun, taraftarın takımın yanında yer almasıyla hedefe daha kolay ulaşacaklarını ifade etti.

"Taraftara seyir zevki yüksek futbol izleteceğiz"

Koyun, taraftara seyir zevki yüksek futbol izleteceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu anda kurulan kadro onu gösteriyor. Kocaelispor'un böyle oynaması gerekiyor, camia da bunu istiyor. Lig uzun, zor bir maraton, sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Ligin başında bazen takımlarda sıkıntılar olabiliyor. Yeni kadrolar kuruluyor. İlk haftalardan dolayı olumsuz bakmamak lazım. Uzun bir maraton sonunda takım nerede, nereye gidiyor? Bunun sahiplenilmesi lazım. Başta Kocaelispor taraftarımız ve futbolseverler, iyi bir Kocaelispor izleyecekler. Çok iddialı bir Kocaelispor izleyecekler."

Kocaelispor'un taraftarıyla ön plana çıktığını belirten Koyun, yarınların kulüp için daha iyi ve güzel olacağını kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

"1. Lig'de bu sezon Süper Lig'de olmayan derbiler oynanacak. Sakarya derbimiz var, Göztepe, Altay, Manisa, Erzurum, Bandırma, Eyüp var. Birbirinden kıymetli takımlarımız var. Bu takımların her bir maçı heyecanlı olacak. O yüzden Trendyol 1. Lig bu dönem çok farklı. Özellikle Kocaelispor'un taraftarıyla ve futbol zevkiyle çok daha ön planda olacağına inanıyorum. Kadro yapılanması öyle gidiyor. O yüzden seyirci rekorunu yine Kocaelispor'un kıracağını umut ediyorum."

AA