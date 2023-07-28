İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KoçSavunma, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) iş birliğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli akıllı deniz dip mayını MALAMAN, fuar süresince ziyaretçilerle buluştu.

MALAMAN, KoçSavunma standı dışında Milli Savunma Bakanlığı standında da yerini aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye'nin deniz yetki ve ilgi alanlarında deniz kontrolünü çok daha yüksek etkinlikle sağlamak üzere, tamamen yerli ve milli olan yüksek teknoloji ürünü MALAMAN'ı envanterine katacak.

KoçSavunma'nın MALAMAN projesindeki paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği ve IDEF'23'te tanıtımını yaptığı ikinci önemli sistem ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk kez havadan hassas deniz mayınlama harekatı yeteneği kazandıracak mayın konsept çözümü (UÇA) oldu.

İş birliği protokolü imzalandı

Türk Deniz Kuvvetlerinin sahip olduğu zengin mayın harbi yeteneklerini çok daha ötelere taşımak üzere önemli bir dönüm noktası olan "MALAMAN Akıllı Dip Mayını"nın seri üretiminin gerçekleştirilmesi ve "Havadan Hassas Deniz Mayınlama Konsept Çözümü'nün (UÇA)" geliştirilmesi ve seri üretime geçmesi için IDEF'23'te protokol imzalandı.

Protokolde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve KoçSavunma Yönetici Direktörü Mehmet Hakan Öktem'in imzaları yer aldı.

"Gelişmiş ülke ekonomilerinde güçlü bir savunma sanayisinin izini görürsünüz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSavunma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akarca, IDEF'23'e bu yıl da Türk savunma sanayisini büyüten yenilikçi teknolojilerle katıldıklarını bildirdi.

Savunma sanayilerinin, ülkelerin güvenliği ve huzuru açısından stratejik rol oynadığını, bunun yanı sıra ekonomideki ağırlıkları itibarıyla da toplumsal refahın artışında yaşamsal bir görev üstlendiğini kaydeden Akarca, şu ifadeleri kullandı:

"Gelişmiş ülke ekonomilerinin iç dinamiklerinde mutlaka güçlü bir savunma sanayisinin parmak izini görürsünüz. Bu alanda son yıllarda ülkemizde uygulanan özel sektör ve kamu iş birliklerinin doğru modellerle isabetli sonuçlar elde ettiğini görmek kuşkusuz hepimizi gururlandırıyor. Bu çabanın en değerli ve somut örneklerinden biri olan MALAMAN akıllı deniz dip mayınını ve havadan hassas deniz mayını konsept çözümü UÇA'yı paydaşlarımızla birlikte IDEF'23'te güçlü bir şekilde sergilemekten onur duyuyoruz."

"MALAMAN, savunma sanayimiz için önemli bir kilometre taşı"

Mehmet Ali Akarca, KoçSavunma'nın, Türk savunma sanayisinde global ölçekte projeler üreterek Türkiye'nin, dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında yer alma hedefine büyük katkılar sağladığını vurguladı.

TÜBİTAK SAGE ve MKE ile birlikte hayata geçirdikleri MALAMAN'ın, dünyadaki benzerleri ile rekabete girebilecek özellikleri ve arkasındaki güçlü sinerji sayesinde savunma sanayisi için önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydeden Akarca, "Akıllı deniz dip mayını MALAMAN'ın ülkemize ve özellikle de deniz kuvvetlerimize hayırlı olmasını, diğer yandan da UÇA'nın konseptten gerçeğe dönüşmesini diler, projelerin hayata geçmesi için gösterdikleri özverili çabalar nedeniyle Türkiye'yi bir adım öne taşıyan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

"UÇA, Türk Deniz Kuvvetleri'ne yepyeni bir yetenek kazandıracak"

KoçSavunma Yönetici Direktörü Mehmet Hakan Öktem de MALAMAN'ın Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz dip mayını olduğunu belirterek, UÇA ile Türk Deniz Kuvvetleri'ne yepyeni bir yetenek kazandırılacağını bildirdi.

MALAMAN'ın hava vasıtaları, su üstü gemileri ve denizaltılardan dökülerek savunma veya taarruz maksatlı deniz mayınlama harekatı yapma imkanı sağladığını kaydeden Öktem, şu ifadeleri kullandı:

"Hızlı ısınma ve mermi çarpmasına karşı duyarsız, dökülebilir plastik bağlı sualtı patlayıcısı içeren MALAMAN; modern, uyarlanabilir ve ölçeklenebilir yapıdadır. MALAMAN'ın akustik tanıma algoritması, bünyesinde yer alan manyetik, akustik ve basınç sensörleri yardımıyla üzerinden geçen gemi ve denizaltıları sınıflandırabilir, dost ve düşmanı ayırt ederek kolaylıkla hedef seçebilir. Bu özelliği nedeniyle dost kuvvetler için son derece güvenli iken düşman unsurlar için bir o kadar caydırıcı olabilir. Öte yandan paydaşlarımızla birlikte MALAMAN'da kazandığımız bilgi ve tecrübe birikimiyle oluşturduğumuz Havadan Hassas Deniz Mayını Konsept Çözümü (UÇA) ile deniz kuvvetlerimize yepyeni bir yetenek kazandırmayı hedefliyoruz."

Öktem, yeni çözümleri sayesinde dost ve müttefik ülkelerin deniz mayını tedarikçisi olmayı ve modernizasyon projeleri içerisinde yer almayı hedeflediklerini vurguladı.

AA