Müşteri Deneyimi (CX) ve dijital hizmetler alanında faaliyet gösteren Konecta, kadın istihdamının geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Mardin’de düzenlenen “Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Kapanış Programı” kapsamında teşekkür plaketiyle onurlandırıldı.



2024 yılının Şubat ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İş Pozitif Kadın İstihdamı Projesi, çalışma hayatından uzak kalan bireylerin yeniden iş gücüne kazandırılmasını, nitelikli iş gücünün artırılmasını ve kayıt dışı istihdamla mücadeleyi hedefliyor. Mardin’de düzenlenen kapanış töreni; kamu temsilcileri, iş dünyası liderleri ve farklı sektörlerden katılımcıları bir araya getirerek, kadınların iş gücüne katılımına önemli katkı sağlayan şirketleri bir kez daha öne çıkardı.

Törende, Konecta Türkiye, kadın istihdamına ve bölgesel ekonomik kalkınmaya sağladığı somut katkılar nedeniyle bakanlık yetkilileri ve yerel yöneticiler tarafından plaketle ödüllendirildi.

Mardin'deki 450 kadın çalışanıyla faaliyet gösteren Konecta, ülke genelinde %80 kadın çalışan ve %84 kadın müşteri temsilcisi oranıyla dikkat çekiyor. Şirket, işe alım, kariyer geliştirme ve liderlik programları aracılığıyla kadınların giriş seviyesi pozisyonlardan yöneticilik rollerine yükselmelerini destekleyen sürdürülebilir kariyer yolları oluşturmaya devam ediyor.

Konecta Türkiye Genel Müdürü Yasin Uslu, şu açıklamada bulundu: “Kadınların işgücüne katılımını desteklemek, kurumsal değerlerimizin merkezinde yer alıyor. Bu anlamlı ödül, eşitlik ve kapsayıcılık konusundaki uzun vadeli taahhüdümüzün bir yansıması. Mardin’e yatırım yapmaya ve bölgedeki kadınlara daha fazla fırsat sunmaya devam edeceğiz.”

Global ölçekte, Konecta çalışanlarının %65’inden fazlasını kadınlar oluşturuyor; yönetim kademelerinde ise bu oran yaklaşık %30 seviyesinde. 2024 yılında şirketin cinsiyetler arası ücret farkı 3 puan azalarak %10 seviyesine geriledi. Aynı yıl, Konecta toplam 11.2 milyon saat eğitim gerçekleştirdi. Bu, çalışan başına ortalama 96 saat anlamına geliyor. Eğitimlerin 670 bini sürdürülebilirlik, 46.500’ü ise eşitlik, kapsayıcılık, çeşitlilik ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile tacizin önlenmesi konularına odaklandı.

Konecta Türkiye, 2026 büyüme stratejisi kapsamında Mardin’de kadın istihdamını %20 artırmayı, en az 100 yeni kadın istihdamı yaratmayı ve kadınların mesleki gelişimi ile liderlikteki varlığını güçlendirmek amacıyla eğitim ve mentorluk programlarını genişletmeyi hedefliyor.

Haber: Sevgül EROĞLU