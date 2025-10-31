İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, gençlerin finansal yaşamını kolaylaştırmak ve bankacılık deneyimini avantajlarla buluşturmak amacıyla yeni bir kredi kartı kampanyası başlattı.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, 1-30 Kasım arasında ilk kez Troy Kredi Kartı (dijital veya fiziki) alan 18-25 yaş arası müşteriler, 31 Ocak 2026'ya kadar yapacakları her 1000 lira ve üzeri tek seferlik alışverişte 500 lira, toplamda ise maksimum 1500 liraya varan nakit iade kazanacak.



Kampanya kapsamında, her bir otomatik ödeme talimatı için 100 lira, toplamda ise maksimum 500 liraya kadar ek nakit iade de sunulacak. Bu sayede gençler, kampanya boyunca toplam 2 bin liraya varan nakit iade avantajından yararlanabilecek. Gençler, kasım ayında her hafta Espressolab'de geçerli ücretsiz bir kahve hakkına da sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, gençlerin finansal dünyayla daha bilinçli, avantajlı ve katılım finans ilkeleriyle uyumlu bir şekilde tanışmasını önemsediklerini belirtti.

Yorulmaz, bu doğrultuda hayata geçirdikleri kampanyayla, genç müşterilerinin finansal deneyimlerini kolaylaştırırken, onlara somut kazanımlar sunmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:



'Vakıf Katılım olarak, gençlerin bankacılığa adım attıkları bu dönemde dijital çözümlerimiz ve avantajlı ürünlerimizle yanlarında olmaya, finansal okuryazarlıklarını güçlendirmeye ve sürdürülebilir bir finansal gelecek inşa etmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.'