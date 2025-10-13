KONYA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından Konya'da 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları' programı düzenlendi.

Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede, bir otelde düzenlenen programda, dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümün çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Farklı illerde aynı temalı toplantılarda işçi ve işverenlerle bir araya geldiklerini dile getiren Dede, 'Hayata geçirdiğimiz politikalar var. Bunun sahadaki yansımasını görmek açısından bu toplantılar bizim için son derece kıymetli.' dedi.

Yeşil dönüşüm denilince akıllara ilk etapta iklim değişikliği geldiğini ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini rekor kıran sıcaklar, orman yangınları, yer altı sularının çekilmesi gibi örneklerde gördüklerini ifade eden Dede, 'İklim değişikliğinin iş gücü piyasası ve istihdam açısından doğrudan etkileri var. Bir de dolaylı ve yönetilmesi gereken etkileri var. İkiz dönüşüm, yeşil ve dijital dönüşüm dediğimizde aslında biz bu dolaylı etkilerine biraz daha odaklanıyoruz.' ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak yakın zamanda Ulusal İstihdam Stratejisi'ni ilan ettiklerini dile getiren Dede, 'Burada yeşil ve dijital dönüşümle beceri uyumunun geliştirilmesi eksenini ana eksenimiz olarak belirledik. Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesini konusunu öncelikli hedefler olarak belirledik. İkinci eksenimiz ise kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi oldu. Kapsayıcı istihdam dediğimizde de tam olarak odaklandığımız nokta, toplumda özel politika gerektiren, kimilerinin ifadesine göre dezavantajlı grupların, mümkün mertebe işgücü piyasasına kazandırılmasını hedefledik.' diye konuştu.

- '2026 yılında bir 'Adil Geçiş Stratejisi' hazırlamayı düşünüyoruz'

Dede, dönüşüm için kapsayıcı planlamalar geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Tüm bu süreçte ikiz dönüşümün etkilerini en iyi şekilde yönetebilmek için temel politika hedefi olarak 'Adil Geçiş Stratejisi'ni belirledik. 2026 yılında 'Adil Geçiş Stratejisi' hazırlamayı düşünüyoruz. Adil geçiş dediğimizde ilk olarak neyi kast ettiğimiz anlaşılmayabiliyor. Aslında basit ifadesiyle bu süreçlerin toplumun her kesimi için gerekli istihdam tedbirlerinin alındığı, sosyal koruma mekanizmalarının oluşturulduğu, kimsenin geride bırakılmadığı şekilde yönetilmesi olarak özetleyebilirim.'

Programda konuşan Konya İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci de işgücü piyasasındaki hızlı dönüşüme dikkati çekerek, 'Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm, çalışma hayatının dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Biz de İŞKUR olarak bu dönüşüme sadece uyum sağlayan değil, aynı zamanda yön veren bir kurum olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede moderatörlüğünde gerçekleşen, ana teması 'Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde Beceri Uyumunun Geliştirilmesi' olan panelde, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm politikalarının iş gücü piyasasında yarattığı değişimler ele alındı.