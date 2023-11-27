Bir otelde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede, divan kurulunun oluşturulmasının ardından faaliyet raporu okundu.

Eski başkanı Fatih Özgökçen, yaptığı konuşmada, Konyaspor'un kurulduğu günden bu yana emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Konyaspor'umuz milyonlarca Konyalının bir değeredir. Tüm maneviyatımızın bir arma altında toplandığı, aklımızla, kalbimizle, terimizle yükselttiğimiz bu forma hepimizin ortak aklıdır, yüreğidir." dedi.

Toplantıda daha sonra yönetim kurulu faaliyet raporu ile mali bilançolar okundu. Kulübün net borcunun 634 milyon lira olduğu açıklandı.

Başkanlık için futbol şubesinden sorumlu yönetici Ömer Korkmaz ve iş insanı Bekir Akdemir'in listeleri divana sunuldu. Yapılan incelemede, adaylardan Bekir Akdemir'in listesinde delege olmayan isimlerin olması nedeniyle liste seçime katılamadı.

Genel kurulda yapılan oylamada, Ömer Korkmaz'ın listesi oy çokluğu yönetime getirildi.

"İlk amacımız Konyaspor'u bugün oluşan zorlu süreçten çıkarmaktır"

Ömer Korkmaz, yaptığı konuşmada, yönetimi devraldığı Fatih Özgökçen ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Konyaspor'umuz zor bir dönemden geçiyor. 100 yılı aşkın süredir var olan kulübümüz, belli dönemlerde bugün yaşadığımız sıkıntılı süreçlere tanıklık etti. Camia olarak yaşadığımız her zorluk aslında bizlere iyi bir tecrübe oldu. Camia olarak yeniden birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günleri yaşıyoruz. Herkesi kucaklayan bir yaklaşımla zorlukları aşacağımıza inanıyoruz. Yeni yönetim kurulu olarak ilk amacımız Konyaspor'u bugün oluşan zorlu süreçten çıkarmaktır."

Korkmaz, Konyaspor'un özlenen günlere yeniden döneceğine inandığını ve sorunların çözümü konusunda yönetim kurulunun yalnız bırakılmayacağına inandığını da kaydetti.

Ömer Korkmaz'ın başkanlığında oluşan yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Adem Bulut, Ayşe Atsan, Ahmet Ayan, Osman Baharoğlu, Mustafa Başoda, Halil Bölükbaşı, Erkut Çağlar Çelik, Önder Çınar, Oktay Dalkıran, Mustafa Damkacı, Yunus Derebağ, Mustafa Dutar, Mehmet Eryılmaz, Mehmet Ali Görgülü, Mahmut Güzel, Halil İbrahim İncer, Nuri Kaymak, Yusuf Küçükbakırcı, Hamdi Parmak, Ali Tınkır, Osman Öztürk, Alper Sungur, Disiplin Kurulu, Kazım İlker Özkan, Hüseyin Dinler, Yalçın Bostancı, Denetleme Kurulu, İsmail Büyükyılmak, Serhat Ademoğlu, Osman Derin.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor yönetimi, 20 Kasım'da olağanüstü gelen kurula gidilmesi kararı almış, bu tarihte yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine toplantı bugüne ertelenmişti.