Örnek vermek gerekirse yavru köpek maması satın aldığınız zaman mama tüketimi daha farklı olmaktadır. Bu konuda farklı özelliklerden bahsedilebilir. Yavru köpeklerin tükettiği mamalarla yetişkin köpeklerin tükettiği mamalar arasında gramaj bakımından da farklılık bulunduğu unutmamalıdır.

Köpek Maması Tüketim Alışkanlıkları

Dilerseniz köpek mamaları denildiğinde akıllara nasıl bir tüketim alışkanlığı gelir? Bu sorunun cevabı ile başlayalım ilk olarak yavru köpek maması seçeneklerine göz atalım. Bu konuda türe göre farklı ihtiyaçlarını ön plana çıktığını da unutmamak gerekir. Bu sebeple yavru köpeklerin tüketim alışkanlıkları ile ilgili bir uzmandan destek almanız önemlidir. Yetişkin köpeklerin tükettiği mama alışkanlığı ise onun boyutuna göre farklılık göstermektedir.

Küçük Irk Köpeklerin Mama Tüketimi

Genellikle 10 kiloya kadar olan küçük ırk köpekler günde maksimum 140 gram mama tüketmektedir. Bu rakamda çoğunlukla köpeğin alışkanlıklarına ve aktivitesine göre farklılık gösterir. Ay içerisinde ise bu köpeklerin toplamda 4.3 – 4.5 kilo arasında (maksimum) mama tükettikleri anlamına gelmektedir.

Orta Irk Köpeklerin Mama Tüketimi

10 ila 25 kilo arasındaki köpekler orta ırk kabul edilmektedir. Bu köpekler ise 150 – 300 gram arasında mama tüketmektedir. Aylık olarak yaklaşık bir rakam vermek gerekirse bu köpeklerin de maksimum 10 kilo mama tükettiklerini belirtebiliriz.

Büyük Irk Köpekler

Genellikle köpek mamaları söz konusu olduğunda bu ırk için çok değişken rakamlar söylenebilir. 25 kilonun üzerindeki köpekler için ortalama bir rakam belirtmek mümkün olmayabilir. Öyle ki büyük ırk köpeklerin yavru köpek maması seçenekleri bile diğer köpek mamalarından daha fazla olabilir. Yine de bu köpeklerin minimum aylık 9 kilo mama tükettiğini belirtebiliriz.

Bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız; petpal.com.tr adresine göz atabilirsiniz. Orada her zaman için kaliteli ve orjinal köpek mamalarına ulaşmak mümkün olmaktadır.