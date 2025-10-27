İSTANBUL (AA) - Kordsa, küresel ölçekte pazara uyumlanmak ve rekabetçi gücünü korumak amacıyla ana iş kolları lastik güçlendirme ve kompozit teknolojilerine odaklanma sürecine girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ileri malzeme teknolojilerinde faaliyet gösteren Sabancı Holding iştiraki Kordsa, müşteri ihtiyaçlarını farklılaşan ürün ve hizmetleriyle karşılamaya devam ederken, operasyonel olarak artan verimlilik, nakit ve maliyet yönetimi yaklaşımıyla rekabetçiliğini koruyarak değişen küresel pazar dinamiklerine uyumlu hale getiriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kordsa Üst Yöneticisi (CEO) Ergun Hepvar, son yıllarda Asya merkezli şirketlerin öncülüğünde gelişen fiyat rekabetinin, sektördeki diğer oyuncuları daha odaklı ve verimli bir yapıya geçmeye zorladığını belirtti.

Ana iş kolları lastik güçlendirmede küresel üretimin önemli bir bölümünün Asya'ya, özellikle Çin'e kaydığını aktaran Hepvar, bu şirketlerin yüksek kapasiteli yatırımlarını hızla doldurmaya yönelik rekabetçi yaklaşımlar sergilediğini, bu durumun küresel pazar dinamiklerini tamamen değiştirdiğini vurguladı.



Bu nedenle yeni dönem stratejilerinde bazı kararlar aldıklarını aktaran Hepvar, şöyle devam etti:



'Kordsa olarak, küresel etkinliğimizi artırmak için stratejimizi 'farklılaşarak müşterisine değer yaratan ortak' ve 'pazardaki değişimi yöneten taraf olmak' üzerine kuruyoruz. Bu kapsamda, lastik güçlendirme ve kompozit teknolojilerindeki odağımızı artırıyoruz. İnşaat güçlendirme iş kolumuzu ve Kratos markamızı geçtiğimiz ay içerisinde Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa'nın bağlı ortaklığı Afyon Çimento'ya devretmemiz de bu odaklı büyüme stratejimizin bir parçası.' ifadelerini kullandı.

Kordsa'nın 52 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğuna ve müşterileriyle güçlendiğine değinen Hepvar, 'Müşteri odaklılık, yüksek kalite tutkusu, belirsizlikler karşısında hızlı ve çevik olabilme yetkinliği, Kordsa'yı ana iş kolu lastik güçlendirmede küresel lider konumuna getirdi.' değerlendirmesinde bulundu.



Hepvar, dünya genelinde tüm müşterilerinin tedarik zincirlerini ve üretim planlamalarını gözden geçirdiği bir döneme girdiğini, kendilerinin de müşteriler gibi operasyonel süreçlerini yeniden yapılandırması, piyasa gerçeklerine uyumlu olarak daha verimli hale getirmesi gerektiğini aktardı.

Yeni stratejilerine değinen Hepvar, 'Amacımız, küresel ölçekte rekabetçiliğini koruyan, teknolojisiyle öne çıkan, bilançosunu finansal sürdürülebilirlik odağında güçlendiren ve liderlik vizyonunu sadece satışlarıyla değil iş kültürüyle de ortaya koyan bir Kordsa yaratmak.' değerlendirmesini yaptı.

Kordsa'nın dönüşüm sürecindeki temel stratejisinin, katma değerli ürünlerde mükemmeliyet ve müşteri memnuniyetinde süreklilik üzerine kurulu olduğunu belirten Hepvar, şunları kaydetti:



'Tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir katma değer yaratmak, geleceğimizin formülü. Kordsa'nın lastik güçlendirme pazarındaki etkin rolü, Sabancı Holding'in ortaya koyduğu vizyon ve Kordsa'ya duyduğu güven çok önemli. Geçen ay içerisinde alınan sermaye artırım kararına Sabancı Holding'in ana hissedarımız olarak katılmaya karar vermesi, bu güvenin en somut ve güncel örneklerinden biri. Bu sermaye artışından elde edilecek fon, Kordsa'nın finansal borçlarının azaltılması amacıyla kullanılacak. Söz konusu finansal yapılanma, Kordsa'nın içinde bulunduğu dönüşüm sürecinin de en büyük itici güçlerinden biri olacak.'























