Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan Sağlam, 7 çocuk ve 14 torununa Güney Kore'de geçirdiği 15 ayı anlatıyor.

Dedesi Celal Kaya'nın Kurtuluş Savaşı gazisi olduğunu belirten Sağlam, 17 Eylül 1950'de askerliğinin 12. ayında gemiyle Kore'ye hareket ettiklerini söyledi.

Yolculuğun 31 gün sürdüğünü dile getiren Sağlam, gittikten 3 ay sonra yaralandığını ifade etti.

Savaş sırasında bir gece baskın olduğunu, mayın patladığını anlatan Sağlam, "Boynumdan, diz kapağımdan ve göğsümden yaralandım." dedi.

Hastanede 40 gün tedavi gördüğünü, patlama nedeniyle işitme problemi yaşadığını ifade eden Sağlam, iyileştikten sonra Türkiye'ye gelmeyi kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bana 'Seni malulen gazi yapacağız' dediler. İstemedim 'Ben arkadaşlarımın, bölüğümün yanına gideceğim.' dedim. O zaman gaziliği kabul etmedim. Sonradan devletimiz maaş bağladı. 27 ay askerlik yaptım o dönemde, bir yılı Türkiye'de, 15 ayı da Kore'de."

Kore Savaşı'nın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Sağlam, "Kore'de bizi Amerikalı askerler karşıladı. Orada birisiyle şakasına güreştik ve ben kazandım. Bana güzel bir anı olarak kaldı." ifadesini kullandı.

Kore'deki anıları hafızasında tazeliğini koruyan Sağlam, yaşlandığını ve kulaklarının artık zor duyduğunu, işitme cihazı takıldığını söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan, şehit ve gazi ailelerinin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduklarını söyledi.

Ceylan, "Kore gazisi Yusuf amca her daim bize bir örnektir. Törenlerde giyinir, bayrağını alır hemen gelir. Her resmi törende bulunur." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Dinar Temsilcisi Kıbrıs gazisi Tevfik Kılınçkaya da her zaman gazilerin yanında olduklarını dile getirdi.

AA