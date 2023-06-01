Mitrovica

Arnavutların çoğunlukta olduğu Mitrovica'nın güney bölgesinde düzenlenen gösteriye 100'den fazla kişi katıldı.

Kosova ve Arnavutluk bayrakları açan göstericiler, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) lehine ve Sırbistan aleyhine sloganlar attı.

Gösteriye katılan Egzon İslami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde yaşananlardan dolayı öfkelerini dile getirmek için toplandıklarını söyledi.

Kosova'nın kuzeyindeki sorunun daha çok politikayla ilgili olduğunu ve çözülebileceğini belirten İslami, "Savaştan 23 yıl sonra, işgalleri altındaki 100 yıldan beri onlardan bıktık." ifadelerini kullandı.

Gösterinin, şehrin Arnavut ve Sırpların yaşadığı kısımlarını ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprüde düzenlenmesi nedeniyle, Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ekipleri tarafından köprü etrafında alınan güvenlik önlemleri arttırıldı.

Yaklaşık 1 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Bölünmüş şehir: Mitrovica

Kosova'da savaşın bitmesinin üzerinden 24 yıl, bağımsızlık ilanının üzerinden de 15 yıl geçse de güneyinde Arnavutlar, kuzeyinde ise Sırpların yaşadığı Mitrovica, "bölünmüş şehir" olarak kalmaya devam ediyor.

Şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprü araç trafiğine kapalı ve sadece yayalar olarak geçilebiliyor.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmiş, Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmıştı.

29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

AA