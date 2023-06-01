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Qanot Sharq'ın İstanbul Havalimanı ile Semerkant Havalimanı arasında karşılıklı olarak hafta 3 sefer düzenleyeceği öğrenildi.

Özbek hava yolu şirketinin de katılmasıyla İstanbul Havalimanı'nda uçuş yapan şirket sayısı 90'a yükseldi.

Dış hatlar gelen yolcu katı C1 kapısında yolcular ve uçuş ekibi, İGA personeli tarafından çiçeklerle karşıladı.

Seferlerin başlaması dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine, Qanot Sharq Havayolları Genel Müdürü Nosir Abdugafaruv, havalimanın işletmecisi İGA'nın Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman, İstanbul Havalimanı rota geliştirme bölüm sorumlusu Maria Yıkılmaz katıldı.

Özbekistan 'ın Semerkant şehrinden havalanan, 202 yolcunun bulunduğu HH-573 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçak, sabah İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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