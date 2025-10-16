İSTANBUL (AA) - A90 Pictures dağıtımıyla vizyona girecek yapımda, ilk kez anime, oyun ve oyuncak dünyasına geçiş yapılırken, aksiyon, mizah ve teknolojik göndermelerle dostluk, işbirliği ve dijital farkındalık temaları öne çıkıyor.

Film, yapay zeka tarafından kontrol edilen bir müzik grubunun şehri hipnotize etme planlarını engellemeye çalışan Şakir ve ekibinin fantastik maceralarını konu alıyor.

'İnsanlar bir film içerisinde üç film izleyecek'

Varol Yaşaroğlu'nun tasarladığı Kral Şakir evreninin yeni filminin senaristliğini Haluk Can Dizdaroğlu, yönetmenliğini ise Dizdaroğlu ile Berk Tokay üstleniyor.

Çizgi karakter 'Kral Şakir'in tasarımcısı, karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu, 'Kral Şakir' serisinin yeni filminin içeriğini, verdiği mesajları ve geleceğine dair hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Yaşaroğlu, her filmde mutlaka o filmin posterinin tişörtünü giyip İstanbul sokaklarında 'ayaklı reklam' olarak dolaştığını söyledi.

Son filmin, bugüne kadar yapılan tüm Kral Şakir filmlerinin en üst noktası olduğunu belirten Yaşaroğlu, 'Daha önce izlediğiniz tüm Kral Şakir filmlerini unutun çok büyük bir film geliyor. O kadar farklı evrenlere gidiyorlar ki insanlar neredeyse bir film içerisinde üç film izleyecek. Bir tanesi anime evreni, o evrene gidiyor bizim Kral Şakir karakterleri. İkincisi gerçek dünyaya geliyorlar. Gerçek dünyada oyuncağa dönüşüyorlar. O da çok gerçekten başlı başına renkli bir dünya. Bizim zamanımızda böyle piksel oyunlar çok meşhurdu. O piksel oyunlar dünyasına giriyorlar. Dolu dolu bir film geliyor.' diye konuştu.

Filmin temel konusunun dünyayı etkisi altına alan yapay zeka üzerine kurulu olduğunu aktaran Yaşaroğlu, kendi bağımsızlığını ilan eden bir yapay zekanın müzik yoluyla insanları etkisi altına almaya çalıştığını, Kral Şakir ve arkadaşlarının ise bu teknolojiyi insanların yararına dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi.

Yaşaroğlu, filme ilişkin şu bilgileri verdi:

'Kral Şakir'in maceracı girişimi, kız kardeşi Canan'ın entelektüel birikimi yani iki kardeşin birleşiminden doğan güçle aslında olayları çözüyorlar. Necati'nin klasik sakarlığı ama bir o kadar da kaygısız hali. Necati'nin o kaygısız halini de çok seviyorum. Çünkü o da bizim insanlara verdiğimiz çok güzel mesajlardan bir tanesi. Her şey ne kadar kötü gitse de olaylara bakış açımızla ilgili aslında. Kendi içimizde daha pozitif hareket etme şansımız var diyoruz. Bunu insanlara iletmekte aslında Necati bu görevi üstlenmiş durumda. Her filmde bir sosyal mesajımız var. Buradaki mesajımız da teknoloji yerinde kullanıldığı zaman hepimiz için çok yararlı ancak gerçekten kötü yönde kullanıldığında bunun tehlikelerinden de haberdar olmalıyız. Bir önceki filmimizde de cep telefonu, tablet bağımlılığına bir gönderme yapmıştık.'

'Kral Şakir, kültürümüzün çok önemli bir kahramanı'

Yaşaroğlu, Kral Şakir filmlerinde, macera, komedi ve şarkılar aracılığıyla çocukların eğlenirken mesajları otomatik olarak içselleştirildiğini vurguladı.

Kral Şakir'in Türkiye'de 12 milyondan fazla kitap okuyucusu olduğuna işaret eden Yaşaroğlu, şöyle devam etti:

'Bu Türkiye'de görülmüş bir şey değil. Bugüne kadar yaşanmamış bir şey. Kitap okumayı seven çocuklar bunlar. O kitapların uzantıları bu filmler. Sonradan bu filmin de bir kitabı çıkacak. Filmi izliyorlar. Kitabını zevkle okuyorlar. Ardından dizide izlediklerini tekrar kitapta okuyorlar. Aslında bununla edindikleri bilgileri pekiştiriyorlar. Bu da çok önemli bir öğrenme biçimi. O yüzden Kral Şakir bizim kültürümüzün çok önemli bir kahramanı. Kral Şakir sadece burayla sınırlı kalmıyor. Şu anda Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde, Rusya'da ve çok yakın zamanda belki Avrupa'da, Çin'de birçok ülkede aslında yolculuğunu sürdürüyor. Çünkü hikaye anlatımında böyle yerel unsurlarımız var ama aynı zamanda da evrensel bir dilimiz var. Bu anlamda Türkiye'yi temsil edebilecek tek marka olduğunu söyleyebilirim.'

Yaşaroğlu, Kral Şakir evrenini kurduklarını belirterek, Türkiye'de birçok yerde tema parkları açıldığını, Kral Şakir'in bir çizgi film kahramanından öte büyük bir lisans markası olduğunu kaydetti.

'Süper 1 Takım' adında yeni bir animasyon çalışması olduğunu anlatan çizer, Birce, Birol ve komik yapay zeka 'Yapay Zekai'nin hikayesini anlatan yapımın Mart 2026'da vizyona girmesinin planlandığını kaydetti.

'Çok büyük bir ekip işi var'

Kral Şakir serisinin ardında çok büyük bir ekip olduğunun altını çizen Yaşaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ben bunun sadece görünen kısmıyım. Bir temsilci seçmek gerekiyordu o da ben oldum. Benim alametifarikam karakter çizmede, karakter oluşturmada çok iyiyim. Ama hikayelerin kurulmasında gerçekten çok büyük bir ekip işi var. Başta senaryomuzu yazan Haluk Can Dizdaroğlu, yaratıcı ortağım Berk Tokay, teknik anlamda Bilal Hamurcular. Böyle güçlü, 1999'un sonundan beri birlikte olduğumuz bir ekip var. Bütün kitaplarımızın, filmlerimizin başarısında devasa 15 kişilik çekirdek kreatif ekibimiz var. Bence zaten başarı böyle ortaya çıkıyor. Temel bir bakış açınızın aslında olması gerekiyor. Kral Şakir'de biz bunu sağladık ve şu anda sahip olduğum ekiple kötü bir şey yapma şansımız yok.' şeklinde konuştu.

Kral Şakir markasının, kültürün yayılımı ve yaratıcı ekonomiler aracılığıyla ülkeye döviz kazandırması açısından çok güçlü bir potansiyeli olduğunu aktaran Yaşaroğlu, 'Bizim dizilerimiz dünyada inanılmaz derecede izleniyor ama bizim dizilerden çok daha büyük bir avantajımız var. Bir çizgi film kahramanı sadece dizilerini izletmekle kalmıyor, aynı zamanda ellinin üzerinde sektörü tetikliyor. Tekstilden oyuncağa ve giyime inanılmaz derecede bir potansiyeli var. Çünkü burada bir koyarsınız, yaratıcı endüstriler size bin geri döner. Öyle bir sektörden bahsediyoruz. Bütün dünyada da böyle zaten.' sözlerini paylaştı.

Yaşaroğlu, Kral Şakir'in yeni filminin yüzde yüz eğlence ve mutluluk garantisi sunduğunu söyleyerek, izleyicileri 7 Kasım'da sinemalara davet etti.

Muhabir: Özlem Limon