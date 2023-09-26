Haber: Damla Oya Erman

Rutin testler genellikle herhangi bir sorunun olmadığını göstermez, bu nedenle doktorlar bazen yanlışlıkla uzun Covid'in bir tür depresyon veya anksiyete olduğunu veya kişinin kafasında olduğunu düşünürler.

Şimdi, küçük ancak çok detaylı iki çalışma, uzun Covid'in arkasındaki biyoloji hakkında içgörüler sunuyor ve eğer tekrarlanabilirse, kronik durumun potansiyel biyobelirteçlerini işaret edebilirler. Bu durum, Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) en son verilerine göre, tüm Amerikan yetişkinlerinin yaklaşık %6'sını veya 15 milyon kişiden fazlasını etkileyen bir tahminle, Amerikan yetişkinlerinin %6'sını veya 15 milyon kişiden fazlasını etkileyen kronik bir durumu ölçmek için bilim insanlarına bir yol sunacaktır.

Biyobelirteçler, uzun Covid araştırmalarının kutsal amacıdır, çünkü bilim insanlarına uzun Covid'i kimin taşıdığını nesnel bir şekilde ölçme ve deneysel bir tedavi ile düzelip düzelmediklerini belirleme yolunu verecektir.

"Bu, toplum için bu sadece çok fazla şikayet eden bir grup insan değil. Kalıcı yorgunluk, bilişsel sorunlar ve POTS'u olan insanlar arasında biyolojik farklar vardır ve bu önemlidir," dedi. Dr. Daniel Griffin, Columbia Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanıdır ve uzun Covid hastalarını tedavi eder ancak yeni çalışmalarda yer almadı.

Kanın derinlemesine incelemelerinden yeni ipuçları

İlk çalışma, Yale ve Mount Sinai'den araştırmacıların Nature dergisinde yayınladığı bir çalışmadır ve temelde üç ana gruba dahil olan 273 kişinin kan örneklerini karşılaştırdı: kesin uzun Covid tanısı konulması için sıkı kriterlere uyanlar, Covid-19 geçiren ancak tamamen iyileşenler ve enfeksiyon belirtisi olmayan insanlar.

Araştırmacılar, çalışmaya katılan kişilerin Covid-19 geçirdiklerini ve genellikle hafif başlangıçlı enfeksiyonlar yaşadıklarını ve ortalama olarak hastalandıktan daha bir yıl sonra kan örnekleri alındığını belirttiler. Çalışmaya katılanlar ayrıca semptomları hakkında ayrıntılı soruları yanıtladılar. Uzun Covid grubuna katılan insanların en yaygın şikayetleri, yorgunluk, zihin bulanıklığı, hafıza eksiklikleri ve postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS) idi; bu sendrom, bir kişinin yatarken düşündükten sonra ayakta olduğunda kalp atışının hızlanmasına, baş dönmesine ve yorgunluğa neden olan bir sendromdur.

Araştırmacılar, belirli bir şeyi test etmiyorlar ama hastalar arasında hormonlar, bağışıklık aktivitesi ve diğer patojenler dahil olmak üzere bir dizi faktörü ölçerlerken, hasta grupları arasındaki büyük miktardaki veriyi gruplandırmak ve sıralamak için bir tür yapay zeka kullandılar.

Çalışma yazarlarından biri olan Mount Sinai Sağlık Sistemi'nin rehabilitasyon inovasyon direktörü olan Dr. David Putrino, bu, "sağlıklı bir kişinin biyolojik açıdan nasıl göründüğü ile uzun Covid'e sahip bir kişinin biyolojik açıdan nasıl göründüğünü gerçekten karşılaştırıyoruz" dediği için çok zor bir süreç olduğunu söyledi.

Ancak Putrino, kontrol gruplarının bir parçası olmak için ekrana alınan insanları kazanmanın bazı yönlerden en zor olduğunu söyledi. "Tüm bu insanlar, 'Covid geçirdim ve tamamen iyileştim. Çalışmanıza katılabilir miyim?' diyorlardı."

Ancak daha fazla sorgulamada, Putrino, normalde normale dönmediklerini düşündüren şeyleri söylediklerini söylüyor. "Çoğu, 'Tamamen iyileştim. Sadece artık spor salonuna gitmiyorum.' diyorlardı." Neden artık spor salonuna gitmiyorsunuz? "Egzersiz yaptığımda kendimi gerçekten kötü hissediyorum," dedi. Egzersiz sonrası kötü hissetme, post-egzersiz aşırı yorgunluk olarak adlandırılan uzun Covid'in yaygın bir semptomudur.

Putrino, sonuçta kontrol grubunun bir parçası olamayan katılımcıların yaklaşık %50'sinin devam eden semptomları nedeniyle dahil edilemediğini söylüyor.

Araştırmacılar, uzun Covid'e sahip kişilerin sabahları kortizol hormonunun daha düşük seviyelerine sahip olduğunu ve uzun Covid'i olmayan kişilere kıyasla daha düşük seviyelerde olduğunu buldular. Normalde, kortizol seviyeleri sabahları en yüksek olur, vücudu uyandırmaya yardımcı olmak için, ve geceleri en düşük olur.

"Yani, uzun Covid'e sahip kişilerin sabah kortizol zirvesinin bu baskın olduğunu görmek, onların uyanık kalmalarını ve hareket etmelerini sağlayan bu kimyasalı üretmediklerini bize söylüyor," diye açıkladı Putrino.

Aslında, uzun Covid'e sahip kişilerin kortizol seviyeleri, bu çalışmada ölçülen değişkenler arasında en güçlü uzun Covid'i bir kişinin olup olmadığını tahmin etmenin en güçlü belirleyicisiydi.

"Bu nedenle bu, temel farklılıklardan biri olarak öne çıktı," dedi Yale Tıp Fakültesi'nde immünobiyolog olan baş yazar Dr. Akiko Iwasaki.

Bu bulgu, araştırmacılara biyolojik olarak anlamlı bir açıklama sunan nispeten heyecan verici bir bulguydu.

"Düşük kortizol seviyelerine sahip olduğunuzda, yorgunluk, bulantı, kusma, kilo kaybı, güçsüzlük ve ağrı yaşarsınız," dedi ve bunların uzun Covid'in aynı özellikleri olduğunu belirterek, "Bu nedenle düşük kortizol seviyeleri, semptomlara katkıda bulunabilir" diye ekledi.

Columbia'dan Griffin'in bir uyarısı var, çalışmadaki birçok sonucun istatistiksel olarak anlamlı olduğu yani şansa bağlı olmadığı, ancak kendi sonuçlarının ne zaman normal olduğunu doktorlara ve hastalara bildirebilmeleri için belirli eşikler belirlenmediği.

"Çoğu hasta bunu çok ister. 'Uzun Covid'i onaylamak için hangi kan testlerini alabilirim?' demek isterlerdi," dedi Griffin ve araştırmacıların hala oraya ulaşmadığını, ancak bu çalışmanın üzerinde çalışmaları gereken önemli sonuçlar verdiğini söyledi.

Yeniden uyanan virüslerin kanıtları

Uzun Covid grubunda bağışıklık düzensizliğine dair kanıtlar da vardı. Derinlemesine bağışıklık profillemesinde, uzun Covid'e sahip kişilerin kanlarında konvansiyonel olmayan monositler adı verilen bağışıklık hücrelerinin daha yüksek seviyelerine sahip olduğunu ve başka bir tür bağışıklık hücresi olan konvansiyonel tip 1 dendritik hücrenin daha düşük seviyelerine sahip olduğunu buldular. Testler, bir kişinin bağışıklık sisteminin bozulmuş olduğuna dair başka farklılıklar da buldu, bu, düzensiz bir bağışıklık sistemi olduğunu düşündürmektedir.

Ve uzun Covid grubu, vücutlarında uykuda olan virüslerin tekrar uyandığına dair kanıtlar da gösterdi, Epstein-Barr virüsü gibi, mononükleozun nedeni olarak bilinen ve yorgunluğa neden olan bir enfeksiyon ile ilişkilendirilen. Yetişkinlerin %95'i latent Epstein-Barr'ın bir biçimini taşır.

"Bunlardan bir alt kümesinin bu virüslere karşı reaktiflik gösteren antikorların yüksek seviyelerine sahip olduğu tespit edildi," dedi. "Bu reaktivasyonun kendisi bazı semptomlara katkıda bulunabilir."

Araştırmacılar, uzun Covid'in bağışıklık sistemini bir şekilde hasar gördüğünü ve vücudun bu "uyuyan" veya latent virüsleri kontrol altında tutma yetisini engellediğini düşünmektedirler.

Başka bir teori, uzun Covid'in bir tür otoimmün bozukluk olduğu, ancak otoimmün hastalıkları araştırmak için kullanılan bir tür test olan hızlı hücre dışı antijen profillemesi (REAP) bu teoriyi çürütüyor gibi görünüyor. REAP, vücudun organlarına ve dokularına karşı oluşturabileceği bağışıklık tepkilerini arar ve Covid-19 geçirenlerle geçirmeyenler arasında fark bulamadı.

MRI taramalarında organ hasarı

İkinci çalışma, Oxford'dan araştırmacıların yaptığı ve Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmadır; bu çalışma, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan 259 kişiyi manyetik rezonans görüntüleme veya MRI ile taradı. Daha sonra bu taramaları Covid-19 geçirmemiş olan 52 kişinin taramaları ile karşılaştırdılar. Ortalama beş ay sonra deşarj edildikten sonra araştırmacılar, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan kişilerin üçte birinin akciğerlerinde, beyinlerinde veya böbreklerinde hasar belirtileri buldu.

Enfeksiyonları nedeniyle hastaneye yatırılan insanlar, beyinde yara izi ve belirli bölgelerin küçülmesi gibi beyin değişikliklerinin riskini üç kat, akciğerlerdeki hasar riskini 14 kat ve böbreklere zarar riskini iki kat artırdılar. Bilim insanları, kalp veya karaciğerde kalıcı hasar belirtilerini bulamadılar, bu da bu organların daha dirençli olduğunu göstermektedir.

MRI taramalarında akciğer hasarı görülmesi, göğüs sıkışması ve öksürük gibi semptomların devam etme olasılığı ile bağlantılıydı, ancak diğer organlara zarar verme, kişinin semptomları ile ilgili olmayabilir. Örneğin, zihin bulanıklığı yaşayan kişilerin, Covid-19 geçirmemiş aynı yaş grubundaki insanlarla karşılaştırıldığında beyinlerinde daha fazla hasar olmadığını gösterdi.

Çalışma ayrıca, iki veya daha fazla organda hasar izi bulunan kişilerin ciddi ve çok ciddi zihinsel ve fiziksel engellilikleri bildirme olasılığının dört kat daha yüksek olduğunu buldu.

Araştırmacılar, MRI taramalarında gördükleri yaralanmaların zaman içinde düzelip düzelmediği konusunda net olmadığını söylediler.

"İyileşen bazı anormallikler var, özellikle iltihap belirtileri gibi görünüyorlar, zaman içinde iyileşme eğilimindedir, ancak kalıcı olan bazı değişiklikler, yara izi gibi, kalıcıdır" diye açıkladı University of Oxford'dan kardiyovasküler tıp doçenti olan baş yazar Dr. Betty Raman.

Araştırmacılar, hastaları şimdi bir yıl boyunca incelediklerini ve benzer oranda insanların taramalarında hasar olduğunu, bu da kalıcı hasarı gösteriyor gibi göründüğünü söyledi.

Leicester Üniversitesi'nde solunum tıbbı profesörü olan Christopher Brightling, şimdi araştırmacıların, Yale ve Mount Sinai'den gelen yeni bulgular gibi çeşitli kanıtları bir araya getirmeye başlayabileceklerini ve bu, doktorların tanı için hangi testlerin faydalı olabileceğini anlamalarına yardımcı olacaktır.

"Maalesef hala çok yüksek bir oranda hastaların, hala devam eden semptomları var, bir yıla kadar," dedi Brightling.