Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final serisinde Beşiktaş Safi Çimento ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Seride üç galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde play-off final etabının maç programı şöyle:
20 Mayıs Pazartesi:
20.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Süleyman Seba)
22 Mayıs Çarşamba:
17.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Süleyman Seba)
25 Mayıs Cumartesi:
17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Serdivan)
27 Mayıs Pazartesi:
18.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Serdivan) (Gerekirse)
31 Mayıs Cuma:
18.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Süleyman Seba) (Gerekirse)