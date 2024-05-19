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Hentbol Erkekler Süper Lig i'nde play-off final etabının maç programı şöyle:

Seride üç galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final serisinde Beşiktaş Safi Çimento ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

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