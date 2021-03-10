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Ahi Evran Veli Türbesine ziyaretçi sayısı arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelgesi ardından kentteki Ahi Evran Veli türbesine gelen ziyaretçi sayısı arttı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mart 2021 Çarşamba 14:06
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Ahi Evran Veli Türbesine ziyaretçi sayısı arttı

KIRŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen 20 Şubat'ta 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' ilan edilmesi, kentte sevinçle karşılandı. Öte yandan ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli'nin türbesine ilgi de arttı. Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, türbede dua ediyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, uluslararası alanda Ahi Evran'ı en iyi şekilde tanıtacaklarını belirterek, "2021 yılı UNESCO tarafından Ahi Evran Yılı olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Ahi Evran'ı dünyaya tanıtacağız. Hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacağız. Diğer kamu kurumlarla bir komisyon kurup bu çalışmayı hep beraber yapacağız" diye konuştu.

Ahi çarşısı esnaflarından Hüseyin Kılıçoğlu ise, "Bu yılın Ahi Evran Yılı olması nedeniyle mutluyuz. Kırşehir’de Ahi Evran ile ilgili faaliyetler genişletilirse ve devletimizden yeterli desteği alırsak mutlaka faydasını göreceğimize inanıyorum. Ahilik kavramı bizler için çok iyi olacak. İnşallah hastalık biraz daha hafiflerse rahat bir ortam oluşur" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAhi Evran Veli TürbesiZiyaretçi
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