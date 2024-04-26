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Cavaliers'ta ise Jarrett Allen 15 sayı, 8 ribaunt, Caris LeVert 15 sayı, 3 asist, Donovan Mitchell 13 sayı, 7 asistle oynadı.

Orlando Magic, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 121-83 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi.

Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 125-114 yenerek seriyi 2-1 yaptı.

Nuggets, pazar gecesi oynanacak serinin dördüncü maçını da kazanması halinde adını konferans yarı finaline yazdıracak.

Lakers'ta Anthony Davis 33 sayı, 15 ribaunt, LeBron James 26 sayı, 9 asist, Austin Reaves 22 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci basamakta tamamlayan Nuggets, play-in oynayarak 7. sırayı alan Lakers'a karşı çıktığı serinin üçüncü maçını da kazanarak yarı final için büyük avantaj elde etti.

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