Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.256,25
ALTIN
1.099,44
DOLAR
18,89
STERLİN
22,85
EURO
20,05
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel...
İstanbul genelindeki 131 adet reklam panosu kiraya verilecek
İstanbul genelindeki 131 adet...
Necmettin Erbakan Üniversitesinden Personel Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesinden Personel...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...

Berlin Filarmoni'de Türkiye'deki depremzedeler yararına yarın klasik müzik konseri verilecek

Tanınmış müzisyenler Anna Fedorova ve Benedict Kloeckner, yarın Berlin Filarmoni'de Türkiye'deki depremzedeler yararına verecekleri konsere herkesi beklediklerini söyledi.

28 Şubat 2023 Salı 15:02
Berlin Filarmoni'de Türkiye'deki depremzedeler yararına yarın klasik müzik konseri verilecek

Berlin

Türkiye sahnelerinin düzenli konukları olan ve ülkeyle güçlü bağları bulunan Kloeckner ve Fedorova, AA muhabirine, Berlin Filarmoni'de yarın verecekleri konserle ilgili açıklamada bulundu.

Kloeckner ve Fedorova, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve verecekleri konserle depremzedelere destek olmak için özel bir katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Kloeckner, "Türkiye'de meydana gelen bu korkunç felaket karşısında şok olduk. Depremzedelerle derin bağlarımız olduğunu hissediyoruz özellikle Türkiye'yi çok seviyoruz ve orada birçok yakın dostumuz var. Bu konserle oradaki insanlara destek olmak için özel bir katkıda bulunmak istiyoruz. Herkesi bu konserimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Berlin Filarmoni sahnesinde yarın gerçekleştirilecek konserde, Türk besteci Kaan Bulak'ın depremzedeler için yazdığı "Sessizlik" adlı eserinin dünya prömiyerinin yanı sıra Beethoven, Schubert ve Brahms'ın çello sonatlarından bazıları da yer alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Berlin FilarmoniDepremzedelerKlasik Müzik Konseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskenderun'da ağır hasar gören Aziz Nikola Kilisesi 151 yıl sonra aynı kaderi yaşadı
İskenderun'da ağır hasar gören Aziz Nikola Kilisesi 151 yıl sonra aynı kaderi yaşadı
Devlet Tiyatroları emekli sanatçısı Kazım Akşar, hayatını kaybetti
Devlet Tiyatroları emekli sanatçısı Kazım Akşar, hayatını kaybetti
"Bursa 10. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 4 Mart'ta başlayacak
"Bursa 10. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 4 Mart'ta başlayacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans