Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması Başvuruları Başladı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu JCI bünyesindeki Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Bahçeşehir Şubesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel olarak ‘’JCI 100. Yıl Marşı Beste Yarışması’’ düzenliyor. Başvurular 30 Ağustos’a kadar devam edecek.