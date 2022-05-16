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Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:40
Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı

ADIYAMAN - Adıyaman’da, Roma dönemine ait, içinde 60 aile mezarının bulunduğu Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına başlandı.

Kuyulu köyü kırsalında geçen yıl Roma dönemine ait, aile mezarlığının bulunduğu antik kentte kazı çalışmalarına başlandı. Tharsa Antik Kenti'nde inceleme yapan Müze Müdürü Mehmet Alkan, alanda 60 aile mezarının bulunduğunu belirterek, "2021 yılında burada yapmış olduğumuz kazılarda 60 mezar tespit ettik. 20 mezar odamızı temizledik. Bu yıl içinde de 25 veya 30 oda mezarın temizlenmesini hedefliyoruz" dedi.

Müze Müdürü Alkan, bölgenin tarihinin 1800 yıl öncesine dayandığını belirtirken, çalışmaların tamamlanması ile antik kentin turizme açılacağını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tharsa Antik KentiKazı çalışması
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