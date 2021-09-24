TURKCELL VADİ AÇIKHAVA’DA SONBAHAR ETKİNLİKLERİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi Açıkhava, şehrin en iyi etkinliklerini müzikseverlere, sanatseverlere sunmaya devam ediyor. Turkcell Vadi Açıkhava’da, Türkiye’nin en değerli sanatçılarının sahne aldığı konserler serisi son hızıyla devam ediyor. Eylül ayının ilk haftalarında Selda Bağcan , maNga ve Ziynet Sali’yi ağırlayan Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde 1 Ekim’de Türkçe Rap’in yeni soluğu Ozbi, halen zamansız şarkıları ile gündemde olan İkilem ve Türk pop müziğini şekillendiren en önemli prodüktörlerden kurulmuş grup ‘Kendimden Hallice ‘fırtınası esecek. Turkcell Vadi Açıkhava aynı zamanda alternatif gruplara, tiyatrolara ev sahipliği yapmaya devam edecek, sevenleriyle buluşacak.

Bugüne dek konserlerden tiyatrolara, özel organizasyonlardan festivallere; birçok farklı etkinliğe ve değerli sanatçıya ev sahipliği yapan Turkcell Vadi Açıkhava, Türkiye’nin en yeni, ve en genç açık hava sahnesi. Türkiye’deki en büyük sabit sahneyle birlikte modern teknoloji ile donatılmış ses ve görüntü sistemlerine sahip olan Turkcell Vadi Açıkhava uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası ve en güzel anıların merkezi olma iddiasında.

İşte İstanbul’un en genç, en yeni, en kaliteli ve en ulaşılabilir açık hava sahnesi Turkcell Vadi Açıkhava’da Ekim etkinlikleri…

1 Ekim Cuma Ozbi-İkilem- Kendimden Hallice

Ozbi:

Dilimize dolanan şarkıların yazarı ve yorumcusu Onur Dursun nam-ı değer “Ozbi” müzikal çeşitliliği, katmanlı şarkı sözleri, protest tavrıyla Türkçe Rap’e yeni bir soluk kattı.

İkilem:

İkilem “Bir Sebebi Var” şarkısıyla aylarca listelerin zirvesinde kaldı ve şarkı yayınlandıktan aylar sonra bile hala en çok dinlenenler arasında yer alıyor. Dinleyici şarkıyı o kadar çok sevdi ki “Bir Sebebi Var’” zamansız şarkılardan biri oldu. İkilem’den Serhat Karan ve Uğur Ateş ikilisi yeni şarkıları “Kaybolurum Gülüşünde”yi, “Bir Sebebi Var”ı ve birçok hit parçalarını Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde o gece hayranları ile söyleyecek.

Kendimden Hallice:

Türk Pop Müziğini şekillendiren en önemli prodüktörlerden Nino Varon’un desteği ile kurulan; “Kendimden Hallice” 1 Ekim tarihinde Turkcell Vadi Açıkhava Sahnesi’nde. “Sakince Yoruldum”, “Hatamı Dansa Kaldırdım”, “Böyle Gitme”, "Soğuk Şarap” gibi her biri hit olmuş şarkıların sevilen topluluğu dinleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz Şubat ayında çıkardıkları ilk EP’leri “Parçalı Umutlu” ile müzikseverlerden tam not alan Kendimden Hallice, müzik yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor.

2 Ekim Cumartesi- Büyük Ev Ablukada - Fırtınayt

Sürprizlerle dolu sahne şovuyla Turkcell Vadi Sahnesi’nin en fazla heyecan yaratan gruplarından olacak Büyük Ev Ablukada, gerçek üstü bir konser deneyimi için Fırtınayt ile 2 Ekim Cumartesi akşamı müzikseverlere buluşuyor.

Grubun elektronik dünyaya adım attığı ve büyük beğeni topladığı Fırtınayt projesinin ilk teklisi “Hayaletler” 2016 yılının başında, ikinci teklisi “Arayan Bulur” ise 2016 Mart’ında dinleyiciyle buluşmuştu. Büyük Ev Ablukada canlı performanslarına 2 Ekim akşamı Turkcell Vadi Sahnes’inde devam edecek…

6 Ekim Çarşamba- Yıldız Tilbe

Türk müziğinin önemli sanatçılarından, besteleri ve şarkılarıyla Türk müziğine yön veren sanatçı Yıldız Tilbe, 6 Ekim Çarşamba akşamı Turkcell Vadi Açıkhava’da. Muhteşem sahne performansı ve dillere destan şarkılarıyla seyircisini kendine hayran bırakan Türkiye’nin Yıldız’ı en bilinen dillere pelesenk olan kendi şarkılarının yanı sıra repertuvarında türkülere de yer verecek.

7 Ekim Perşembe-Candan Erçetin

Müzik dinleyicisinin her çalışmasını büyük bir heyecanla beklediği Candan Erçetin, 7 Ekim tarihinde Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

8 Ekim Cuma -Pilli Bebek

1993 yılında, Cem Kısmet tarafından Ankara'da kurulan Pillibebek, Uyandırmadan, Olsun ve Behzat Ç. SOundtrack albümleri sonrası, yepyeni bir sahne projesi ile birlikte yayınlanacak bir albümün çalışmalarına devam etmekte, aynı zamanda bu yeni albümün şarkılarını da single olarak yayınlamaktadır. Pilli Bebek'in kadrosu, gitar ve vokalde Cem Kısmet, gitar ve geri vokalde Emre Yalçıntaş, bas gitarda Cayk ve davulda çağlar Aytan'dan oluşuyor. Etkileyici rock performanslarıyla, İstanbul'da, 8 Ekim'de Turkcell Vadi Açıkhava'da, sahne alarak, uzun zaman sonra dinleyicileriyle buluşacak olan grup başarıyı, "Tasarlanmış olanla hayata geçirilenin örtüşmesi" olarak tanımlıyor.

9 Ekim – Madrigal

2020’de “Seni Dert Etmeler” parçasıyla ivme yakalayan Madrigal, vokal ve gitarda Anıl Erdem Cevizci, bas gitarda Kaan Alıcı, bateri ve geri vokalde Sanlı Akgün, klavye ve geri vokalde Burak Emir Kamacı, elektro gitarda ise Ceyhun Kaan Karakaş ile Neogazino turu İstanbul ayağında 9 Ekim akşamı Turkcell Vadi Açıkhava’da!

10 Ekim Pazar-Dolu Kadehi Ters Tut

Yerli alternatif sahnenin önde gelen ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut 10 Ekim Pazar günü Turkcell Vadi Açıkhava’da. Dolu Kadehi Ters Tut, vokalist Uğurhan Özay ve prodüktör, gitarist-geri vokal Mürsel Oğulcan Ava tarafından 2014 yılında kuruldu. İlk albümleri “Polonya’nın Başı Belada” ev kaydı bir albümdü. İlk stüdyo albümleri ise 2017'de “Dünyanın En İyi Albümü” adıyla yayımlandı. Alternatif sahnenin üretken ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut, Dilan Balkay’la birlikte “Zor” adını verdikleri bir single yayınladı. DKTT ve Balkay daha önce 2018 yılında “Siz Bana Aldırmayın” single’ında buluşmuşlardı. Beraber sahne almaya ve üretmeye devam eden müzisyenlerin yeni single’ı “Zor” 3 Eylül’de yayınlandı.

16 Ekim Cumartesi- Pentagram

Türkiye’de heavy metal denince akla ilk gelen isim olan Pentagram 16 Ekim tarihinde sevenleriyle Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde buluşuyor. Konserde sahneye Cenk Ünnü, Gökalp Ergen, Hakan Utangaç, Metin Türkcan, Murat İlkan, Ogün Sanlısoy ve Tarkan Gözübüyük ile çıkacak olan Pentagram'ın yıllara meydan okuyan performansı ile Turkcell Vadi Açıkhava’da yükselen sesler tüm şehri saracak.

Biletlere www.biletix.com veya biletix satış noktalarından ulaşabilirsiniz.

Etkinlik, sosyal mesefa kurallarına uygun şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecektir.