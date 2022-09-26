Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.276,13
ALTIN
975,79
DOLAR
18,45
STERLİN
19,90
EURO
17,93
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor
Bolu Abant İzzet Baysal...
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den 11 adet taşıt satışa çıkarıldı
Türkiye İhracat Kredi Bankası...
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi...

Zeytinli Ada, arkeopark projesiyle turizme kazandırılıyor

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:13
Zeytinli Ada, arkeopark projesiyle turizme kazandırılıyor

BALIESİR’in Erdek ilçesindeki Zeytinli Ada’da Meryem Ana Manastırı'ndaki M.S. 4’üncü yüzyıldan kalan vaftizhane, 2 hamam, seramik pişirme fırınları gibi alanların ziyaretçilere açılması için ören yeri çalışmalarına başlandı. Hristiyanların ve tarih meraklılarının ilgi gösterdiği Zeytinli Ada, bu projeyle turizme kazandırılacak.

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Zeytinli Ada’da yer alan tarihi eserler, arkeopark projesi kapsamında 2016'da sona eren kazı çalışmalarının ardından gün yüzüne çıktı. Zeytinli Ada'da M.S. 4’üncü yüzyıldan kalan vaftizhane, 2 hamam, seramik pişirme fırınları gibi alanlar bulunuyor. Özellikle büyüklüğü ile Hristiyanların merak ettiği vaftizhane, ilgi görüyor. Çalışmaların ardından Zeytinli Ada, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınarak, Erdek Belediyesi’ne verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatıyla başta Erdek Belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olmak üzere birçok kurum Zeytinli Ada’nın ören yeri olması için çalışmalara başladı. Hristiyanların ve tarih meraklılarının merak ettiği Meryemana Manastırı, ören yeri çalışmasının bitmesinin ardından ziyaretçilere açılacak. Ada üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, "Proje çalışmasından sonra Anıtlar Kurulu'nun müsaadesinde gerekli bakım ve onarımları yaptıktan sonra önümüzdeki sene burayı kültür turizmine açmayı düşünüyoruz" dedi.

Başkan Karışık, adadaki kazılarda çıkan eserlerin bir kısmının Bandırma Müzesi'ne götürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Burada 2006-2016 yıllarında kazı çalışmaları yapıldı. Nurettin Öztürk hoca tarafından. Çıkan tarihi eserlerin bir kısmı Bandırma Müzesi'ne götürüldü. Bir kısmı da adada koruma altına alındı. Burada vaftiz havuzu bulunmakta, dünyanın en büyük çocuk vaftiz havuzu Erdek'te Zeytinli Ada'da mevcut. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ada Erdek Belediyesi'ne ait. 3 ay önce Turizm ve Kültür Bakanlığı bize buranın ören yeri olarak kullanması için izin verdi. Biz de şu anda proje yapıyoruz. Proje çalışmasından sonra gerekli çalışmalar Anıtlar Kurulu’nun müsaadesiyle yapılacak. Adanın gerekli bakımları, onarımları yapıldıktan sonra önümüzdeki sezonda burayı kültür turizmine açmayı düşünüyoruz. Burası ibadet turizmine açılabilecek bir ada. Burası açıldığı zaman yurt dışından gelecek misafirlere de açılacak. Hizmete açıldığı zaman yabancı turist de çekeceğini düşünüyoruz. Kapıdağ'da çok kilise var. Yani çok eski tarihler de var. Bunları koruma altına alıp da bakımlarını da yaparsak yabancı turist açısından Erdek’in gerçek bir cennet olacağını düşünüyorum." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zeytinli AdaArkeopark ProjesiTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs' heykelleri, Antalya caddelerinde
Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs' heykelleri, Antalya caddelerinde
Bitlis'in tarihi köprüleri araç trafiğine kapalı, yayalara açık olacak
Bitlis'in tarihi köprüleri araç trafiğine kapalı, yayalara açık olacak
Uluslararası Çeşme Müzik Festivali başladı
Uluslararası Çeşme Müzik Festivali başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans