İSTANBUL (AA) - Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Buse Çağla Arı, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan ve göz çevresinde yoğunlaşan küme baş ağrılarının, en çok erkeklerde görüldüğünü bu ağrıların uykusuzluk, stres, açlık ve alkol gibi etkenlerle tetiklenebileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Buse Çağla Arı, halk arasında nadir bilinse de küme baş ağrılarının, hastaların şiddetini 'kafamı duvarlara vurmak istiyorum' sözleriyle tarif ettiği en zorlayıcı baş ağrısı türlerinden biri olduğunu kaydetti.

Arı, çoğunlukla erkeklerde ve mevsim geçişlerinde ortaya çıkan bu ağrının ataklarının, genellikle sabaha karşı başladığını ve göz çevresi, alın ile şakaklarda yoğunlaştığını aktardı.

Küme baş ağrısını migrenden ayıran en önemli özelliğin, ağrıya gözde kızarma, göz kapağında düşme ve burun akıntısı gibi belirtilerin eşlik etmesi olduğunu anlatan Arı, 'Uykusuzluk, stres, açlık ve alkol gibi faktörler ağrıların başlıca tetikleyicileri arasında yer alırken, tedavi atak ve koruyucu yöntemlerle planlanıyor.' ifadelerini kullandı.

- 'Her bir atak 15 dakikadan başlayıp 3 saate kadar sürebilir'

Doç. Dr. Arı, küme baş ağrılarının, nörologların iyi bildiği fakat halk arasında çok fazla tanınmayan, primer (iyi huylu) baş ağrılarından biri olduğunu belirterek, ağrının genellikle tek taraflı olduğunu vurguladı.

Hastalığın, mevsimsel geçiş dönemlerinde (ilkbahardan yaza, yazdan sonbahara geçişlerde) ortaya çıktığının altını çizen Arı, şu bilgileri paylaştı:

'Ataklar halinde gelen bu baş ağrıları çoğunlukla sabaha karşı başlar ve hastayı uykudan uyandırır. Göz çevresinde, alında veya şakakta hissedilir. Zonklayıcı karakterde olup şiddeti çok fazladır. Hatta bazı hastalar, 'Ağrıdan kafamı duvarlara vurmak istiyorum.' şeklinde tarif edebilir. Ağrılar kısa süreli fakat sık tekrarlayan ataklar halinde seyreder. Gün içinde birden çok kez yaşanabilir. Her bir atak 15 dakikadan başlayıp 3 saate kadar sürebilir. Özellikle alkol, uykusuzluk, stres ve açlık gibi durumlar atakları tetikleyebilir.'

- 'Bulgular atak sona erdiğinde kayboluyor'

Doç. Dr. Arı, bulguların atakla eş zamanlı başladığını ve atak sona erdiğinde kaybolduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

'Küme baş ağrıları en çok erkeklerde görülür. Mevsim geçişlerinde, otonomik bulgularla birlikte zonklayıcı baş ağrısı tarifleyen, atakların süresi ve sıklığı belirgin olan hastalarda bu tanıya yöneliriz. Tedaviyi ikiye ayırıyoruz; atak tedavisi ve uzun süreli koruyucu tedavi. Atak tedavisinde en etkili yöntemlerden biri yüksek doz oksijen vermektir. Bunun dışında bazı ağrı kesiciler ve migrene özel ilaçlar da kullanılabilir. Uzun süreli koruyucu tedavi ise genellikle atakların üç aydan uzun sürdüğü, mevsimsel geçişlerin uzadığı hastalarda uygulanır. Bu tedavide baskılayıcı ilaçlar, sinir blokajları veya cerrahi yöntemler de gündeme gelebilir.'