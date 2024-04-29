Halihazırda kuraklığın olumsuz etkilerinin yaşandığı Doğu Afrika ülkelerinden Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) gibi ülkelerde son haftalarda şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları ve sellerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti, gıda sıkıntısı yaşayan söz konusu ülkelerde tarım arazileri de zarar gördü.

Sık sık iklim değişikliklerine bağlı doğal afetlere maruz kalan bölgede, son haftalarda mevsimsel değişikliklere bağlı yaşanan seller nedeniyle Tanzanya, Kenya ve KDC'de yaşamını yitirenlerin sayısı 300'e yaklaştı.

Şiddetli yağışlar en fazla Tanzanya'da can kaybına neden oldu

Şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Tanzanya'da 155 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar ülkenin 26 bölgesinde 200 bin kişiyi etkiledi, 10 bin ev de zarar gördü.

Seller nedeniyle ülkedeki bazı okullar, yollar, köprüler ve sağlık tesisleri hasar gördü, birçok çiftlik hayvanı da telef oldu. Tanzanya'nın Morogoro ve Sahil bölgelerinde 8 binden fazla ev hasar gördü, yaklaşık 77 bin hektar çiftlik tahrip oldu.

Kenya'da sellerden 130 bin kişi etkilendi

Kenya'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yaklaştı. Yıkımdan 130 binden fazla kişi etkilendi, 60 binden fazla Kenyalı göç etti.

Kenya'da birçok bölge sular altında kalırken, ülke çapında banliyö tren seferleri askıya alındı.

Seller nedeniyle 4 binden fazla çiftlik hayvanı telef oldu, 30 bin dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Burundi'den uluslararası yardım çağrısı

13 milyonluk nüfusunun yüzde 80'inin tarımda çalıştığı Burundi'de felaketten etkilenenlerin sayısı 100 bini geçti.

Ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı yüzde 25 artarak 98 binin üzerine çıkarken, seller nedeniyle birçok iş kolu sekteye uğradı, otoyollar tamamen sular altında kaldı.

Afrika'da yoksulluğun en fazla olduğu ülkelerden Burundi, tahribata yol açan seller sebebiyle uluslararası yardım çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Martin Niteretse, sel felaketinden etkilenen tüm insanlara yardım etmek için kalkınma ortaklarından Burundi'yle birlikte çabalamalarını istediklerini belirterek, "Bu desteğe ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

KDC

Sellerin etkilediği ülkelerden biri de KDC oldu.

Ülkede meydana gelen sellerde en az 10 kişi ölürken, çok sayıda ev yıkıldı.

Etiyopya

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), yaptığı açıklamada, Etiyopya'da 1,9 milyon kişinin şiddetli yağışlara bağlı sel ve su baskını riskiyle karşı karşıya bulunduğu uyarısı yaptı.

Ülke genelinde 700 binden fazla kişinin yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, Oromia, Afar, Amhara ve Tigray bölgelerinin en fazla etkilenen yerler olduğu kaydedildi.

Mevsimsel değişimler tarım alanlarını tahrip ediyor, gıda sorunu artıyor

Kuraklık sonrası yağış mevsimi gelmiş olmasına rağmen kuraklıktan kavrulmuş toprak nedeniyle yağmur suyundan istenilen oranda fayda sağlanamadı ve tarımda verim düştü.

Verimsiz ve kurumuş toprağın da etkisiyle seller daha fazla tahribata neden oldu.

Doğu Afrika'da sellerin hayatı olumsuz etkilediği Etiyopya ve Kenya gibi ülkeler iklim değişiklikleri, bölgesel çatışmalar ve ekonomik krizlere bağlı gıda sıkıntısı yaşıyor.

Bu durumdan en fazla çocuklar olumsuz etkileniyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Etiyopya, Kenya ve Somali'de 1,7 milyondan fazla çocuk, gıda güvensizliği nedeniyle acil müdahaleye muhtaç durumda bulunuyor.

Yağışların devam edeceğini aktaran yetkililer, tarım arazilerinin zarar görmesi nedeniyle gıda sıkıntısının devam edebileceğine ve ölü sayısının artabileceğine dikkati çekiyor.