Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için helikopter ve kara ambulanslarıyla, UMKE ekipleri ve nöbetçi sağlık çalışanlarının verdiği hizmetin devam ettiğini vurgulayan Koca, "Gideceğiniz yere sağlıkla varın." ifadesini kullandı.

AA