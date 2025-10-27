LONDRA (AA) - Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel gaz piyasalarındaki son gelişmeleri ve orta vadeli görünümü içeren Gaz 2025 raporuna göre, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından doğal gaz sektöründeki arz şoku sonrasında piyasalar kademeli şekilde dengelenmiş olsa da fiyatlar tarihi seviyelerin oldukça üzerinde kaldı.

Bu durum özellikle fiyat duyarlılığı yüksek Asya pazarlarında talebi sınırladı. Bu kapsamda, küresel gaz talebinin 2024'teki yüzde 2,8'lik büyümenin ardından bu yıl yüzde 1'in altında bir artış kaydedeceği tahmin ediliyor.

Küresel gaz talep büyümesinde bu yıl beklenen yavaşlamaya karşın, dünyada 2030'a kadar yıllık yaklaşık 300 milyar metreküp LNG ihracat kapasitesinin devreye girmesi ve bunun net LNG tedarik kapasitesinde yıllık 250 milyar metreküp artış sağlaması bekleniyor.

Rekor seviyedeki bu artışın, özellikle ABD ve Katar'daki LNG kapasitesindeki büyümeyle destekleneceği tahmin ediliyor. LNG kapasitesindeki bu genişlemenin, küresel arz güvenliğini güçlendirmesi ve arz kısıtı dönemlerinde piyasa baskılarını hafifletmesi bekleniyor.

Beklenmedik aksaklıklar yaşanmadığı sürece, LNG kapasitesindeki artışın gelecek yıllarda fiyatları düşüreceği ve talebi artıracağı öngörülüyor.

Rapordaki temel senaryoya göre, küresel gaz talebinin 2024-2030 döneminde yılda yaklaşık yüzde 1,5 artacağı tahmin edilirken, bu büyüme toplamda 380 milyar metreküpe karşılık geliyor. Bu büyümenin yarısının, Asya-Pasifik bölgesinden kaynaklanması bekleniyor.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, yaklaşan 'LNG dalgasının' yıllardır sıkışık ve dalgalı olan küresel gaz piyasalarına bir miktar rahatlama sağlayacağını belirterek, 'Özellikle ABD ve Katar'dan gelen yeni LNG arzı, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacak ve dünya genelindeki gaz ithalatçılarına bir destek sağlayacak. Ancak yükselen jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlik, rehavete yer olmadığını gösteriyor. Küresel işbirliği, arz güvenliğini sağlamak için hala hayati önem taşıyor, özellikle elektrik tüketimindeki artış, birçok bölgede gaz talebini yükseltecek.' ifadesini kullandı.

