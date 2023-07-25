İstanbul

Dünya genelinde uzun süredir devam eden "şahin" politikaların sonuna yaklaşılırken, ABD ve Avrupa merkez bankalarının atacağı adımlar ile gelecek döneme ilişkin yönlendirmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizlikler de devam ediyor.

Analistler, hala bazı Fed üyelerinin enflasyonun seviyesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek, yarınki toplantıdan çıkacak kararların "şahin" politikaların sona erdiği yönünde olmayabileceğini söyledi.

Banka'nın enflasyon beklentilerini kontrol altına almak ve enflasyon seviyesindeki düşüşün devamı için kendisine alan bırakmak isteyebileceğini ifade eden analistler, bu durumda yıl sonuna kadar uygulanacak politikalara ilişkin net bir sinyal alınamayabileceğini kaydetti.

Ülkede açıklanan makroekonomik veriler, karışık bir görünüm ortaya koymaya devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, temmuzda hizmet sektörü PMI 52,4 e gerilerken, imalat sanayi PMI 49'a çıkarak beklentileri aşmasına karşın hala 50'nin altında kalmaya devam ediyor.

Öte yandan, Fed, Zürih merkezli banka UBS'ye, haziran ayında satın aldığı Credit Suisse'in Archegos Capital Management ile işlemlerindeki risk yönetimi başarısızlıkları nedeniyle 268,5 milyon dolar para cezası verdi. Fed'den yapılan açıklamada, 2021'de Credit Suisse'in bir yatırım fonu olan Archegos'un temerrüdü nedeniyle yaklaşık 5,5 milyar dolar zarar ettiği belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamada da PRA'nın Archegos ile ilgili risk yönetimindeki önemli başarısızlıkları nedeniyle Credit Suisse'e 87 milyon sterlin para cezası verdiği bildirildi.

Altının ons fiyatı, yeni güne yüzde 0,3 artışla 1.961 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarının petrol talebini artırabileceği beklentisiyle şu dakikalarda 82,7 dolarla yaklaşık son 3 ayın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Dün New York borsasında, yükseliş eğilimini üst üste 11. işlem gününe taşıyan Dow Jones endeksi günü yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 artışla günü tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa'da alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin alınan sinyaller resesyon korkularının artmasına neden oldu.

Avrupa'da enflasyon baskısı ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürürken, dün bölge genelinde açıklanan öncü PMI verilerinin neredeyse tamamının beklentilerin altında kalması ekonomik aktiviteye dair endişeleri artırdı.

Almanya'da imalat sanayi PMI temmuzda 38,8'e ve Avro Bölgesi'nde de 42,7'ye gerileyerek son 38 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya karşın enflasyonla mücadele kapsamında 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, perşembe günkü faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekti.

Bölgede özellikle çekirdek enflasyonda görülen "inatçı" seyrin ECB'nin politika alanını daralttığını aktaran analistler, resesyon ve enflasyon ikilemindeki politika yapıcıların vereceği sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, DAX 40 endeksi yüzde 0,08 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,18 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 azaldı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları, güne Japonya hariç pozitif seyirle başladı.

Çin Politbüro'nun emlak sektörü için "politikaları zamanında ayarlama ve optimize etme" sözü vermesinin ardından özellikle Çin ve Hong Kong pay piyasaları yükselişe geçti.

Geçen hafta Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla ekonomik aktiviteye dair endişelerin artmasının ardından Çin hükümetinin daha somut adımlar atması gerektiği kanısı oluşmuştu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 artışla 6.695,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.807,95 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 26,9516'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9490 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeler kapsamında, kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları devreye alındı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı yurt dışında ise Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ABD'de tüketici güven endeks, Richmond Fed sanayi endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.800 ve 6.900 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi

11.00 Almanya, temmuz ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı CB tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı konut fiyat endeksi

AA