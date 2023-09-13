İstanbul

Bu yılın son çeyreğinde petrol açığı ile karşılaşma endişesi, petrol fiyatlarını yaklaşık son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkarırken, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesi yatırımcılarda temkinli bir tavır öne çıkıyor.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade ederek, enflasyon verisi sonrası fiyatlamalarda değişiklik görülebileceğini bildirdi.

Enerji sektöründe bir süredir yaşanan arz endişelerinin bugünkü enflasyon verilerine de etki etmiş olabileceğini aktaran analistler, aylık TÜFE'de yüzde 0,6 artış beklendiğini söyledi. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Analistler, enflasyon verilerinin beklentilerin üstünde gelmesi halinde Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artırabileceğini vurguladı.

Öte yandan, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimi ve ihracatındaki kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş ivme kazanırken, dün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) açıkladığı aylık raporda petrol açığının oluşabileceği beklentisine yer vermesi fiyatları yukarı yönlü destekleyen başka bir etken oldu.

Bugün yüzde 0,2 artarak 91,8 dolar ile yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, böylece Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yüzde 0,1 azalışla 104,5 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,7'de bulunuyor.

Haftaya pozitif bir başlangıç yapan teknoloji hisselerinde dün yaşanan kar satışlarıyla ABD borsalarında negatif seyir öne çıktı.

Finansal sonuçları bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında kalması sonrası Oracle'ın hisseleri yüzde 13'ün üzerinde değer kaybetti. Yeni ürünlerini tanıtan Apple'ın hisseleri de yüzde 2'ye yakın düştü.

Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,05, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da satıcılı bir seyir izlenirken, yatırımcılar bölge genelindeki yoğun veri gündemine odaklandı.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en güçlü hissedildiği bölge olarak öne çıkan Avrupa'da açıklanan veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken, bugün gözler, bölge genelinde açıklanacak sanayi üretimi ve İngiltere büyüme verilerine çevrildi.

Dün Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin eylül ayı sonuçları açıklandı. Almanya'da ZEW beklenti endeksi eksi 11,4 ile beklentileri aşarken, Avro Bölgesi'nde eksi 8,9 ile tahminlerin altında kaldı.

Analistler, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 54'e çıktığını aktardı. Hafta başında bu ihtimal, yüzde 40 seviyesinde bulunuyordu.

ABD borsalarındaki negatif seyir, Güney Kore hariç, Asya piyasalarına taşınırken, bölge genelinde ABD enflasyon verisi öncesi yatırımcılar temkinli davranıyor.

Öte yandan, bir süredir gündemi meşgul eden Çinli gayrimenkul şirketi Country Garden, 6 tahvil için alacaklıların geri ödemelerini 3 yıl uzatmayı kabul ettiğini duyurduktan sonra bir alacaklının daha şirketin ödeme süresini uzatmayı kabul ettiği bildirdi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Güney Kore'de işsizlik oranı, ağustosta yüzde 2 seviyesine inerek Haziran 1999'dan bu yana en düşük seviyeye düştü.

Japonya'da yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta yüzde 3,2 artarak beklentiler paralelinde gerçekleşti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'ta Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,16 değer kazancıyla günü 8.159,90 puandan tamamladı.

Dolar/TL, yatay bir seyir izleyerek günü 26,8860'tan kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9174 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, dün Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) yayımladığı verilere göre, 11 Eylül itibarıyla bakiyeli yatırımcı sayısı 10 milyon 62 bin 28'e çıkarken, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı da 7 milyon 140 bin 215'e ulaşarak rekor kırdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve dış ticaret açığı, Avrupa genelinde sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA