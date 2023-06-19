İSTANBUL - Esenler Meslek Edindirme Kursları’nda eğitim alan kursiyerler, çalışmalarını ‘EMEK Dönem Sonu Sergisi’nde görücüye çıkardı. Esenler Meslek Edindirme Kursları Merkezi’nde ziyarete açılan sergiye ilgi büyüktü. Sergide; takılardan, kıyafetlere, bindallılardan el işi ürünlere kadar çeşit çeşit el emeği ürün yer aldı. Serginin açılışını yapan Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Şengör ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmalarını tebrik ederek başarılarının devamını dilediler. Kurdele kesiminden sonra Şengör ve Bolat dönem sonu sergisini gezerek, yapılan çalışmaları inceledi.

HABER: METE YILMAZ