Ankara

Kurtulmuş, CNN Türk'te gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde vatandaşların tercihine saygı duyduklarını belirten Kurtulmuş, "Yüzde 50 artı 1 olsaydı iyiydi de 49,5 oldu kötü diyemeyiz. Bu seçmenin iradesine haksızlık olur, saygısızlık olur. Siyasi hayatımız boyunca, 'Sandıktan çıkan karar ne olursa olsun baş göz üstüne.' dedik. Onun üstüne bir tek söz söylemeyiz. Ama ilk turu değerlendirmek gerekirse ilk turun kesin galibi, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İlk turun kesin galibi Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. AK Parti de en yakın rakibinden 10 puandan fazla bir farkla öndedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yeniden millete müracaat edileceğini söyleyen Kurtulmuş, "Öyle görünüyor ki ikinci turda Cumhurbaşkanı'mız bu sefer oylarını çok daha fazla artırarak yeniden cumhurbaşkanı seçilecek." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, seçimlere katılıma ilişkin bir soru üzerine, "İsteriz ki çok daha yüksek katılım olsun ama şunu da herhalde tespit etmek lazım, dünyada demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkelerde katılım oranları yüzde 40, yüzde 50'lerde sürünürken Türkiye'de bu seçimde yüzde 88'in üstünde bir katılım olmuştur. Yani millet siyasete 'ilgisiz kaldı, katılmadı' demek haksızlıktır, milletimize yapılan haksızlıktır." karşılığını verdi.

"CHP'nin seçmeni bile CHP'nin yöneticilerinden daha akıllı davranmıştır"

Seçim akşamı algı oluşturmaya, vatandaşın iradesi üzerine ipotek koymaya çalışanın "CHP'nin adamları" olduğunu belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle iki büyükşehir belediye başkanının ellerinde sonuçlar olmasına rağmen, en azından kendilerine yakın haber ajansı üzerinden de Yüksek Seçim Kurulu verilerinin aynısına sahip olmalarına rağmen 'Seçimi biz kazandık, her ilde öndeyiz' gibi bir büyük yalanı ortaya atarak, 'oylar çalınıyor' şeklinde bir palavra ortaya atarak hem sorumsuz davranmışlar hem de maalesef Türkiye'de olabilecek birtakım karışıklıklara kapı araladılar. Allah'tan CHP'nin seçmeni bile CHP'nin yöneticilerinden daha akıllı davranmıştır, daha sağduyulu davranmıştır ve bu provokatif çağrılara kimse itibar etmemiştir."

"Verilerimizin, YSK'nin, Anadolu Ajansının verileriyle paralel gittiğini gördük"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in görevden alınmasına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, CHP'nin kabiliyetsizliğinin, bir kişinin "başına patladığını" söyledi.

AK Parti'nin, Sonuç Alım Sisteminin (SAS) bu seçimde mükemmel işlediğini, hemen verilerin girildiğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu verilerin, Yüksek Seçim Kurulunun, Anadolu Ajansının verileriyle paralel gittiğini gördük. Dolayısıyla biz zaten resmi sonuçlar ya da gayriresmi sonuçlar açıklanmadan evvel onu zaten biliyorduk. Çünkü kendi kayıtlarımızla bunu teyit ediyorduk. Ama CHP bunu yapamadığı için bu sefer algıya başvurdular. Kendileri de biliyorlardı. Anka Haber Ajansının sonuçlarının ne olduğunu, Anadolu Ajansının sonuçlarını nasıl teyit ettiğini gayet iyi biliyorlardı. Ama bunu örtmek için algı yapmaya çalıştılar. Ama esas örtemedikleri şey, CHP'nin, sandık tutanaklarını toparlamak ve bir sistem kurarak sonuçları elde edebilmek konusundaki başarısızlığıdır. Bunu da bir kişiye fatura ederek yeni bir kampanya ekibi ya da yeni bir strateji ekibi partiye koydukları konuşuluyor."

"Bu insanlık dışı bir şeydir"

"Deprem bölgesinden Erdoğan'a ve AK Parti'ye çok yüksek oy çıkması üzerine depremzedelerin hedef alınması konusuna yorumunuz nedir?" sorusuna karşılık Kurtulmuş, depremzedelere karşı böylesine takınılan tavrın "iğrenç" olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Bu insanlık dışı bir şeydir. Siyaset filan onları bir kenara koyduk. Yani böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar zaten hayatta zor kalmışlar. Çoğunun aileleri, evleri, geçmişleri yok olmuş. Yeniden bir gelecek hayali kurmaya çalışıyorlar. Bütün Türkiye seferber olmuş depremzedelere yardım etmeye çalışırken 'Niye siz bize oy vermediniz?' Aşağılık adamlar eski kafayla devam ediyor. Gerici, örümcek kafa, yobaz bir zihniyet bu zihniyet." diye konuştu.

"AK Parti'nin masasında olmayan hiçbir şey yoktur"

Nasıl bir ikinci tur kampanyasının yürütüleceğiyle ilgili bir soru üzerine Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"21 Ekim 2021'den bu yana seçim strateji heyeti olarak son derece deneyimli bir kadro, parti içerisinde düzenli olarak çalışıyoruz. Hakikaten hem kendimizi analiz ediyoruz hem seçmenleri, farklı seçmen gruplarını analiz ediyoruz hem de rakibimizin olası stratejileri üzerinde konuşuyoruz. Şimdiye kadar oldukça başarılı bir şekilde bu getirildi. Bundan sonra daha pratik, daha küçük bir grupla yeni bir ikinci tura dönük bir strateji oluşturmak için gayret ediyoruz. Bir kere şunu söyleyeyim. Diğerleri gibi toplumun sadece bir kesimi değil, toplumun bütün kesimlerinin önceliklerini biliyoruz. Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiçbir şey yoktur. Bunları sadece seçim alalım diye değil, vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması için yerine getirmeye gayret ediyoruz."

Oy oranı konusunda bir hedefin olup olmadığı sorusuna Kurtulmuş, "Hedef 50 artı 1'dir ama ikinci turda öyle görünüyor ki siyasi analizler de onu gösteriyor, Cumhurbaşkanı'mız çok daha büyük bir oy farkıyla Cumhurbaşkanı seçilecek." yanıtını verdi.

"Türkiye olarak bizim tavrımız nettir"

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar üzerinden mesajlar verdiğinin hatırlatılmasının ardından Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sığınmacılar, göçmenler, düzensiz göç... Adının önüne ne koyarsanız koyun, bir anda Türkiye istedi diye ortaya çıkmış bir sonuç değildir. Son derece acımasız, 11 yılı aşkın süren bir iç savaştan, dünyanın neredeyse bütün büyük devletlerine müdahil olduğu bir iç savaştan bahsediyoruz. PYD'sinden, YPG'sinden, DEAŞ'ına kadar silahla donatılmış, hatta istihbarat ve lojistik destekler verilen terör örgütlerinden bahsediyoruz. Kan gölüne döndürülmüş bir Suriye.

Şimdi Türkiye olarak bizim tavrımız nettir. Biz burada en başından itibaren insani bir duruş sergiledik. Diyelim ki bizim 60'lı yıllarda Almanya'ya giden Türkiye vatandaşları, daha iyi bir hayat kazanmak, daha iyi bir hayata ulaşmak ümidiyle oraya gittiler. Ama Suriye'den gelenlerin tamamına yakını sadece nefes alabilmek, hayatta kalabilmek için buraya geldiler. Ama Türkiye'nin de bir istiap vakti var. Bu kadar çok sığınmacının uzun yıllar burada kalmasının hakikaten ciddi bir toplumsal sorun oluşturduğunun da farkındayız."

Suriye'deki şartların düzeltilmesi, güvenli bölgelerin oluşturulması için çalıştıklarını belirten Kurtulmuş, bu alanların oluşturulmasının ardından Suriyelilerin tekrar ülkelerine döneceğini söyledi.

Kurtulmuş, bu konunun, seçim meydanlarının malzemesi, mezesi olarak kullanılamayacağını, bunun insani bir mesele olduğunu kaydetti.

AA