İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in kuruluşunun dönümünde, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda anlamlı bir kutlamaya imza attı.

Cumhuriyet Bayramı, sadece takvimde var olan bir gün değil; özgürlüğün, bağımsızlığın ve halk iradesinin yeniden doğuşudur. 29 Ekim, bir milletin küllerinden doğarak kendi kaderini tayin ettiği gündür ve Cumhuriyet’in ilanının üzerinden geçen yıllara rağmen, bu anlam hiç eksilmedi; aksine daha da büyüdü, kök saldı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “Bir Ulus Uyanıyor” konseri ile, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken, geçmişten aldığı ilhamla geleceği inşa etme sorumluluğunu da taşıdı.

Çağdaş Türk müziği bestecisi Oğuzhan Balcı’nın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak 2023 yılında bestelediği on bölümlük senfonik eser “Bir Ulus Uyanıyor”, I.Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesi işgal edilen Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesini, mücadeleye katılanların cesaretini ve vatan sevgisini konu alır. Atatürk, tüm silah arkadaşları ve o dönemde vatanını korumak için canını hiçe sayan tüm Türk halkına duyulan şükran ve minnetle bestelenen eserde, Kurtuluş Savaşı'nın yarattığı atmosfer çeşitli açılardan tasvir edilmiştir. Üç solist (mezzosoprano, tenor ve bariton) ve senfonik orkestra için oluşturulan eserde yer alan aryaların sözleri bestecisi tarafından yazılmıştır.

Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşen konserde; İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Oğuzhan Balcı yönetti. Metin Yazarı ve anlatıcının Ersin Antep olduğu konserde solistler; mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün sahnedeydi.

Haber: Sevgül EROĞLU