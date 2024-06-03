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İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Lama olay yerinde, Usluer ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Motosikletteki Usluer ve beraberindeki Kamil Lama (23) yola savruldu.

Alınan bilgiye göre, Harmancık yolunda Ali Sert yönetimindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil, Abdülbaki Usluer (28) idaresindeki 43 HF 380 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

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