Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sürücü R.T, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.