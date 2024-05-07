Ankara

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousef el-Anzi, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Türkiye ziyareti ve Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilere dair AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Büyükelçi Anzi, 16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmasına dikkati çekerek "Emir ekselanslarının Türkiye'ye ziyareti çok önemli, iki ülke arasındaki ilişkilere katma değeri olacak. Bu ziyaret, Türkiye'nin, Sayın Emir'imizin ve Kuveyt'in kalbindeki yerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Şüphesiz bu ziyaret iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine ve ilerlemesine olumlu katkıda bulunacak." diyen Anzi, bu kapsamda çeşitli konuların ele alınacağını vurguladı.

Anzi, "İkili ilişkiler bu ziyaretin konusu olacak. Liderler görüşmede ikili ilişkileri ele alacak ve bu ilişkileri geliştirilmek için tüm fırsatları değerlendirecek." diye konuştu.

Büyükelçi Anzi, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 60. yılında Türkiye'ye ziyaret etmesine vurgu yaparak iki ülke arasındaki ilişkileri şu ifadelerle anlattı:

"Bu ilişkiler köklü ve geçmişe dayanıyor ve örnek gösteriliyor. İki ülke arasında çeşitli alanlarda sürekli işbirliği var. Kuveyt ve Türkiye'nin çok büyük imkanları var. İnşallah bu ziyarette tüm konular görüşülecek. İşbirliği genişletilecek ve en üst düzeye çıkarılacak."

Anzi, "İki ülke arasında çeşitli alanlarda 62 anlaşma var. Bu anlaşmalar iki ülke arasındaki ortaklığın derinliğini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

"İki ülke halkı arasındaki ilişkiler şüphesiz üst düzeyde"

Anzi, "İki ülke halkı arasındaki ilişkiler şüphesiz üst düzeyde. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, iki yılda, 1 milyonu aşkın Kuveytli Türkiye'ye giriş ve çıkış yaptı. Bu da Kuveyt halkı için Türkiye'nin önemini gösteriyor. Türkiye, vatandaşlarımızın ziyaretlerinde birinci destinasyon oldu." dedi.

İki ülke arasında çeşitli alanlarda çok boyutlu işbirliğin ve büyük ortaklıkların olduğuna işaret eden Anzi, Türkiye'de yatırım yapan birçok Kuveytli şirketin bulunduğunu belirtti.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Anzi, ayrıca Kuveyt'te de Türk şirketlerinin bulunduğuna işaret ederek "Gerek ekonomide gerek iki ülkenin yönetimlerinin arasında gerek halklar arasında gerek ticarette, hangi alanda olursa olsun ilişkilerimiz örnek gösteriliyor." diye konuştu.

"Kuveyt, uluslararası güvenliğin ve barışın sağlanması için çalışıyor"

Anzi, Kuveyt'in bölgesel rolüne ilişkin de şunları kaydetti:

"Kuveyt'in bölgede özel bir rolü var. Kuveyt'in Körfez, Arap ve İslam ülkeleriyle işbirliği var. Önemli ve aktif ülke olan Kuveyt'in çok sayıda çalışmaları var. Kuveyt, uluslararası güvenliğin ve barışın sağlanması için çalışıyor."

İki ülkenin zor dönemlerde birbirine yardım ettiğinin altını çizen Anzi, "Kuveyt halkı ve yönetimi, tüm imkanlarıyla, Türkiye'nin zor günlerinde yardıma koştu. Nitekim en son Şubat 2023'teki depremlerde Kuveyt, Türkiye'ye bu felakette yaralarını sarmada yardım etti." diye konuştu.