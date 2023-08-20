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Yaralanan anne Hatice ile oğlu Muhammet Yusuf Turhan, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Yusuf Turhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü ile oğlu Ali Zahit Turhan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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