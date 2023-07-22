Pandemi döneminde aldığı kilolarla gündeme gelen ve ardından sosyal medya hesaplarını kapatıp gözlerden uzak kalan 38 yaşında ve ABD'nin sevilen pop sanatçısı Lana Del Rey, Alabama'daki bir Waffle House'da çalışırken hayranları tarafından video kaydına alındı. Üniforması ve yaka kartıyla kahve hazırlarken görüntülenen Lana Del Rey, görenleri şaşkına çevirdi.

Son derece keyifli bir şekilde işine devam eden Rey, müzikle artık ilgilenmediği ve ünlü kayıt mekanlarına artık gelmediği basında yer aldı.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN