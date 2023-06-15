Riga

Dainis Kazakevics, karşılaşmanın oynanacağı Skonto Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın orta saha oyuncularından Kristers Tobers ile katıldı.

Zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten Kazakevics, "Türkiye, yarın favori olarak sahaya çıkacak. Bizim de bu maç için kendi taktiğimiz olacak. Karşımızda çok güçlü bir takım var. Ben oyuncularıma güveniyorum, yarın iyi mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Yarın sahada ne olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Milli Takımı'nı değerlendiren 42 yaşındaki teknik adam, "Yeterli ve teknik anlamda çok iyi bir takım. Özellikle orta saha oyuncu kaliteleri çok yüksek. İşlerini iyi yapıyorlar, ileri uç oyuncuları da topu kontrol etmede başarılı. Bireysel olarak gerçekten iyi oyunculardan kurulu. Kanatlarda da çok iyi olduklarını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Kazakevics, "Türkiye'de Enes Ünal ve Cenk Tosun sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Bunu bir avantaj olarak görüyor musunuz?" sorusuna, "Türkiye'nin çok sayıda forveti var. Kadroda olan oyuncuları da oldukça yeterli isimler. Eksiklerin çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü, sakatlığı bulunan Janis Ikaunieks'in yarın forma giyemeyeceğini de açıkladı.

Letonyalı milli futbolcu Kristers Tobers ise "Zor bir maç bizi bekliyor. Hava çok sıcak olacak, bu hepimizi çok zorlayacaktır. Kesinlikle zor bir maç, topsuz alanda oynanacak oyun çok daha zorlu geçecek diye düşünüyorum. Yarın sahaya puan almak için çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA