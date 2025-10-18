ADANA (AA) - Premium otomobil üreticisi Lexus, Türkiye'deki beşinci satış ve tanıtım merkezini Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen özel bir etkinlikle hizmete açtı.

Lexus Seyhan Showroom'unun tanıtımı, Lexus Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt ve Mıçı Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mıçı'nın katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısıyla yapıldı.

Bozkurt, toplantıda, Türkiye genelindeki beşinci bayiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını, gelecek dönemde altıncı bayinin de Antalya'da açılacağını söyledi.

Lexus'un Türkiye'de satış sonrası hizmet ağı en geniş lüks otomobil markası olduğunu belirten Bozkurt, 'Lexus'u lüksün yeni tanımı olarak görüyoruz. ABD'de yıllardır en prestijli ve müşterilerini en çok memnun eden marka olarak seçilmekte. Türkiye'de Lexus kullanıcılarının sayısının günden güne artması bizleri mutlu ediyor.' diye konuştu.

Bozkurt, yeni açılan Adana bayisinin yalnızca şehre değil, Türkiye'nin doğu kesimindeki kullanıcıların da ihtiyaçlarına cevap vereceğini ifade etti.

Servis noktalarının Edirne'den Van'a kadar tüm Türkiye genelinde müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayan Bozkurt, 'Benim için Adana'da bu açılışı yapmak ayrı bir gurur. Adana'da zaten diğer markayla satışlarımız çok güçlü. Kentteki en yüksek satışları elde ediyorduk. Şimdi aynı grubun lüks markasıyla da satışlarımızı artırmayı hedeflemekteyiz.' dedi.

Bozkurt, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de hizmetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Mıçı Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mıçı da Lexus Seyhan Showroom'unun Adana ve bölge ekonomisine değer katacağını ifade etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından showroom hizmete girdi.

İş dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta, şarkıcı Aşkın Nur Yengi sahne aldı.