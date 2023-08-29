Haber: Damla Oya Erman

Ancak maça katılan taraftarlar, Arjantinli süperstarın yedek olarak oyuna girmesini beklemek zorunda kaldı ve bunun için 60. dakikayı bekledi. Takımı zaten 1-0 öndeydi.

Harrison, New Jersey'deki Red Bull Arena'daki seyirci kitlesi, yedi kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin sahaya çıkarken alkışlarla karşıladı ve 89. dakikada istediklerini aldılar - Messi için bir gol.

Dört savunmacı tarafından çevrili olarak, Messi topu ceza sahasında kontrol etti, ardından Benjamin Cremaschi'ye pasını aktardı ve Cremaschi de basitçe topu Messi'ye geri kaydırdı.

Kaleci pozisyonunu terk ettiğinde, Messi topu yakın mesafeden ağlara yollayarak ilk resmi MLS golünü attı ve Inter Miami'ye 2-0'lık galibiyeti getirdi.

Bilet yeniden satıcısı VividSeats, maçtan önce CNN'e, bu haftasonu oynanan maçın fiyatının ortalama 483 dolar olduğunu söyledi. Bu, MLS takımını izlemek için bir bilet almanın genellikle 46 dolar olduğu fiyattan daha yüksektir.

Stadyumda 'Messi sihrini' bizzat görmek için olmasalar bile, taraftarlar birazını tadabildi. Büyük ekranlarda maçı izlemek üzere Times Meydanı'nda bir kalabalık toplandı ve Messi'nin gol attığı anlarda tezahüratlar yükseldi.

"Rüyaların gerçekleştiği yer," Inter Miami'nin ortak sahibi David Beckham, Messi, takımın geri kalanı ve Messi forması giyen taraftarların fotoğraflarıyla birlikte Instagram'da paylaştı. "Teşekkür ederim NYC. Harika bir deplasman galibiyeti."

Bu galibiyetle Inter Miami, Doğu Konferansı'nın alt sıralarından 14. sıraya yükseldi ve Toronto FC'yi geçti.

Messi ve Inter Miami'nin bir sonraki maçı, Fort Lauderdale, Florida'daki DRV PNK Stadyumu'nda Çarşamba günü Nashville SC'ye karşı planlanmış durumda.