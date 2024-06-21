Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Serdar Kurt, Litvanya'nın Baltıklar'da en büyük ekonomi olarak Türkiye'nin ticaret ve yatırım ilişkileri açısından bölgedeki en büyük ortağı konumunda bulunduğuna dikkati çekti.

Litvanya'nın düşük üretim maliyetleri ve yüksek ihracat potansiyeliyle Türkiye için metal, gıda, telekomünikasyon, yüksek teknoloji, tekstil ve kimya gibi sektörlerde işbirliği imkanları sunduğunu belirten Kurt, iki ülke arasında gelişen ticaret hacminin, dengeli ticaret değerlerinin ve turizm sektöründeki potansiyelin göze çarptığını söyledi.

Kurt, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Litvanya arasındaki ticaret ilişkileri, son yıllarda gösterdiği istikrarlı grafiği ve ticaret açığının önemli ölçüde azalmasıyla dikkati çekiyor. 2020'de belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, 2021'de 992 milyon dolar olarak gerçekleşirken 2022'de 1,2 milyar dolar ve 2023'te ise 1,03 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Litvanya'ya 2022'de gerçekleştirdiği 559 milyon dolar ihracat ve Litvanya'dan yapılan 645 milyon dolar ithalat değerleri, 2023'te sırasıyla 511 milyon dolar ve 522 milyon dolar oldu. İkili ticaretimizde örülmemiş giyim eşyaları, otomotiv, yaş meyve, makineler, hurda metal, demir-çelik ürünleri ve plastik sektörleri öne çıktı. 2021'de 263 milyon dolar olan cari açık, 2023'te 14 milyon dolara kadar düştü."

Kurt, iki ülke arasında bu yılın ilk 4 ayında ticaret hacminin neredeyse 350 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Türk iş dünyası için umut vadeden bir diğer durum ise mart ve nisan aylarında gerçekleştirilen ticarette Türkiye'nin ihracat fazlası veriyor olması. Zaten birkaç senedir azalma trendinde olan ticaret açığımızın bu sene sonunda ticaret fazlasına dönüşme ihtimali, bizleri hem mutlu hem de motive ediyor." diye konuştu.

"Litvanya, turizm için de yüksek ve dikkat çekici bir pazar"

Serdar Kurt, Türkiye'nin, Litvanya'nın dört bir yanından turist çekebilecek zengin kültürel mirasa, tarihi mekanlara ve doğal güzelliğe sahip olduğunun altını çizdi.

Kurt, "2012-2019 arasında ülkemizi ziyaret eden Litvanyalı turist sayısı düzenli şekilde artarak 2019'da 230 bine ulaştı ve rekor kırdı. Kovid-19 salgını sebebiyle ülkemizi ziyaret eden Litvanyalı turist sayısında düşüş yaşanmış olsa da turist sayısı 2022'de 251 bin, 2023'te ise 277 bini aştı. Bu sayılara baktığımızda, Kovid-19 salgını öncesi artış eğiliminin tekrar yakalanmış olduğunu görüyoruz. Bu değerler, tekrar canlanan turizm sektörümüz için Litvanya'nın potansiyeli yüksek ve dikkat çekici bir pazar olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Litvanya'nın bilgi teknolojisi, mühendislik ve yaşam bilimleri gibi alanlarda yüksek eğitimli ve yetenekli iş gücüne sahip olduğunu kaydeden Kurt, ticari operasyonlar için modern altyapıya büyük miktarda yatırım yaptığı bilgisini paylaştı.

Kurt, "Litvanya, özellikle rüzgar ve biyokütle olmak üzere önemli yenilenebilir enerji potansiyeline sahip. AB pazarına erişime ek olarak ürün ve hizmetlerinin ihracatı için fırsatlar sunuyor. Litvanya, yenilenebilir enerji sektörünü daha da geliştirebilir ve kendisini temiz teknolojilerde lider olarak konumlandırabilir. Bu durum yatırımları artırabilir ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunabilir." açıklamasında bulundu.